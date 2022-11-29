海芬产女痛到吐 孩子的爸成谜

（台北讯）因为《花甲男孩转大人》被封“国民姑姑”的海芬（海裕芬）7月宣布怀孕，之后经常分享大肚照，也接到许多母婴用品业配，但对于细节她保密到家，包括孩子的爸、“精主”是谁和宝宝性别等都三缄其口。她星期二（29日）宣布产下女儿，但对于生产日期仍保密，她在社媒写道：“我们就只是平凡的小幸福，应该也没有什么值得好奇，至多是帮我们好奇一下‘金主’有没有成谜。”

海芬透露女儿小名叫念念，“因为是各方家族心心念念的孩子，希望孩子能够感念生命中的美好，怀念逝去的亲友，要念念不忘人生中受到的帮助与疼爱。当然最重要的是：希望孩子能够享受当下，感受‘今’天的‘心’！毕竟昨天已经来不及挽回，明天都是一堆未知。”28日是已故好友小鬼黄鸿升的冥诞，有网民好奇海芬是28日还是29日生产？她则回答：“都不是耶”。

海芬也分享生产过程，“真的历经一阵手忙又脚乱的过程，每一次的宫缩阵痛都觉得快撑不下去，痛到发抖还不争气的吐了，但有努力忍住不鬼吼乱叫！还被亏说是不是在演即将临盆的孕妇。”从文字叙述，已是高龄产妇的她似乎仍选择自然产。海芬还说：“回到病房才发现因为用错力，脸上微血管都爆裂了，下次就知道方法囉。”看来还想拼第二胎。