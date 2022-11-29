新剧当“摇滚狂花” 姚晨：40岁后更任性

事业成功、婚姻美满，中国女星姚晨既是演员，也是一名出色的监制，监制的电影新作有《三贵情史》《脐带》，明年就会推出。

事业婚姻皆圆满，但姚晨是否如她领衔主演的爱奇艺新剧《摇滚狂花》，也有“中年危机”？

现年43岁的姚晨接受《新明日报》访问侃侃而谈：“过了40岁之后，感觉自己更任性了。想把时间用来做让自己开心的事情，减少那些不必要的消耗；把对外界的注视，投射回自己身上，往自我内心做探索。”

她续说：“最近这一年我没接戏，持续有规律地健身、伺候花花草草，带孩子周末去参加户外活动。家里面有老有小，大到给我爸买山地脚车、小到给孩子买袜子秋裤，家里人和猫的吃喝拉撒都得管。如此生活倒也安逸。但我至今还都是一个不那么有安全感的人！我甚至觉得当生活进入某一种舒适状态的时候，就意味着某种停滞。这种时候总能听到内心有一个巨大的声音在嘶吼。我知道，我的心还没有睡着，它还需要去探险。”

演活了《摇滚狂花》那个慵懒、洒脱却很自我，也擅于自嘲的摇滚乐手“彭莱”的姚晨对《新明日报》记者说，角色最大的难度是她本人与摇滚距离很远！为了演绎“摇滚女星”彭莱，她看了大量摇滚乐队纪录片、视频与文字资料，“然后跟很多搞摇滚的年轻人泡在一起，进入他们的语境”。

姚晨喜欢摇滚诗人帕蒂·史密斯：“她笑起来的时候天真又朴素，但只要开口演唱，光辉万丈，黑夜褪去、谁也不可阻挡。”

《摇》有哪一场戏令她印象最深刻？

“拍彭莱想象中跟女儿重逢那一场戏，整个屋子装潢改头换面，摄影师还打了一个如梦境般的光，女儿小白天扎着两个马尾辫、背对着我在那里玩。看到这一幕的瞬间，我猝不及防泪流满脸。”

提到与“女儿”庄达菲合作，姚晨表示相处两个多月，彼此互相信任，“她（庄达菲）不世故不矫情，个性敏感，有助于她将来成为一名好演员。”

《新明日报》记者好奇，拍《摇滚狂花》可有激发姚晨唱歌的热忱?

“一直都很喜欢唱歌，原先我只喜欢听民谣，拍了《摇滚狂花》觉得摇滚也可以表达内心另一部分的自己，或许将来有机会能真的登台，去尝试一次和摇滚有关的演唱。”姚晨说。

《摇滚狂花》已可上线IQ.com或通过爱奇艺应用程序追看。