主演《财阀》收视再破顶 宋仲基下周来新宣传

宋仲基出击，魅力无法挡，《财阀家的小儿子》收视再破顶。

宋仲基、李圣旻及申贤彬主演的JTBC新剧《财阀家的小儿子》，自开播以来不但赢得口碑且也取得好收视，首播收视取得6%，第2集冲上8.8%，星期天（11月27日）晚上播映第六集，收视又传捷报，收得14.8%，虽然较上集只微升0.1%，但继续成为同时段播映的剧集的冠军。

值得一提的是，该剧在ViuTV播映，也获得很好的收视，还荣登一周新剧榜首，而在豆瓣也获得8.5分，足见此剧受欢迎的程度。

《财》讲述的是宋仲基饰演的尹炫优，被杀后离奇转生，变成仇家兼顺洋集团会长陈养喆（李圣旻饰）的孙儿陈导俊，由此展开复仇的奇幻故事。

三个看点

究竟它为何如此吸睛？《新明日报》为你列三大点：

受尽屈辱惹人怜

剧中的宋仲基出身贫寒，只有高中学历，凭借个人的努力，终于在韩国首屈一指的大财团任职，并在资产管理组担任组长，虽然每天任劳任怨，但像第一集他遭受上司欺压、被同事鄙视，下班还要随传随到洗厕所、充当财阀出气袋等，令观众看了为他感到委屈，期待他能逆转自己的人生，日后能复仇。

星级客串

除了宋仲基一如既往的演技没让人失望之外，还有李圣旻（也译李星民）的精湛演出。此外，剧中多位星级艺人如朴珍荣、赵汉哲、金贞兰、朴智炫、姜基栋、金南熙、黄美英、金英在和姜吉宇等客串，也让观众感到惊喜。其中朴珍荣演出的奸角，传神的演技，让观众拍案叫绝。

剧情饱满

《财》的剧情可谓是非常有张力，每个角色的个性都很饱满，尽管女主角徐旻渶在造型上不很惊艳，但也让人留下深刻印象。此外，剧情集合复仇、斗争及恋爱元素，又具有很强的现实讽刺意义，故紧紧扣住观众的心。

下星期三媒体见面会

据悉，为宣传《财阀家的小儿子》，宋仲基将在下星期三（12月7日）前来狮城。届时，他将和媒体见面，并接受访问，至于是否会有公开的活动，主办单位尚未公布更进一步的详情。《财阀家的小儿子》可在Viu观看，每星期五、六、日更新集数。