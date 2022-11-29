娱乐吃瓜：不只李昇基被坑 全智贤被非法窃听 蔡徐坤出道时零收入

李昇基（Lee Seung-gi）爆出被合作18年的经纪公司Hook娱乐“吃掉”至少100亿韩元（约1000万新元）的歌曲收入，在追讨欠款时遭到公司老板粗话辱骂，更被说是“赔钱歌手”等。他日前已通过律师正式提告公司，并表示一直以为公司像家人一样能够依靠，如今信任感全破灭，沟通已无意义。

李昇基与Hook娱乐的纠纷，聚焦了演艺圈艺人与经纪公司之间的信任，互惠互利又亦敌亦友的复杂关系。本来合约清楚列出权益和分成条款，艺人与经纪公司签下白纸黑字，是双方的保障，也是互相信任的证明。无奈，利益当头，合约未必是最万无一失的保障，更无法确保双方得到公平待遇。随zaobao.sg看看，导致艺人与经纪公司失和的合约陷阱及霸王条款有哪些。

不合理分成

有人说“利字当头一把刀”，看看这把刀斩断了哪些经纪公司与艺人的合作关系。

2009年7月，彼时的韩国天团东方神起中三名成员朴有天（Park Yoochun）、金俊秀（Kim Junsu）和金在中（Kim Jaejoong）以不合理的收益分配为由，向所属的S.M. Entertainment（以下简称SM公司）提告。

金俊秀、金在中和朴有天不满SM娱乐的合约有欠公平而提出解约。（互联网）

三人控诉公司与他们签了13年的“霸王合约”，称2009年2月之前东方神起成员通过专辑所得到的收入只有专辑总收入的0.4%到1%。合约也注明，成员若提前解约，必须赔偿公司对东方神起总投资的三倍金额，以及东方神起所有收入的两倍金额，总赔偿金数目高达数千亿韩元（约数亿新元）。

红遍亚洲的东方神起吸睛又吸金，有报道说三人掉队提告公司的消息导致公司股价跌10%。2010年4月，SM公司反告三人并索赔22亿韩元（约220万新元）。双方僵持多年，一直到2012年11月达成共同撤销诉讼的协议。

2016年的韩国造星节目《Produce101》与各经纪公司、练习生之间的部分合约内容曝光。当中的“霸王条款”包括：所有练习生都没有酬劳，节目方所统筹的音源（指数位发行的音乐）收益分成为节目方与经纪公司各得50%。

蔡徐坤因合约纠纷与经纪公司告上法庭，最后胜诉。（蔡徐坤微博）

据悉，中国艺人蔡徐坤所在的SWIN男团2016年出道以来几乎零收入，甚至举办粉丝见面会、出专辑等费用成本都是成员分摊。蔡徐坤在2017年2月，以自己未成年时签订的“合同显失公平，无法履行”，所以起诉所属的依海影视。

依海影视于同年12月反告蔡徐坤，索赔5000万人民币（约160万新元）。官司期间冒出的其中一项争议是，蔡徐坤演艺收入的70%是否应当支付给依海影视。这场合约纠纷在2019年2月了结，上海法院判蔡徐坤胜诉，解约成功。

侵犯艺人权益

经纪公司损害艺人权益事件、奴隶合约等不公平待遇，在韩国娱乐圈此起彼伏。大腕级的全智贤在2009年遭所属的经纪公司Sidus HQ非法窃听手机。

全智贤被经纪公司非法窃听。（互联网）

韩国媒体引述警方的发言报道，被调查的Sidus HQ两名职员承认参与非法窃听全智贤的手机。知情人士说法，事发时全智贤即将约满，公司欲打探她去留意愿是窃听事件的起因。

上述的《Produce 101》合约外泄事件，其中曝光的“第7条13项”单方面保全电视台的版权利益。该条款注明，“乙（经纪公司）和丙（练习生）不可因包括肖像、声音在内的拍摄内容的编辑、变更、剪辑、字幕、修正以及播出后观众、网民的反应、观后感等结果与影响，以名誉毁损等为由对甲(电视台)提起民事、刑事诉讼”。

也就是说，电视台有权利使用练习生制作任何内容。就算是被认为有损练习生权益，也不能做出提告。报道引述节目组的说话承认曝光条款属实：“以上内容都是电视台合约通用条例，只是为了保护版权和保密工作，希望民众不要曲解。”

姜丹尼尔与赖冠霖陷入合约纠纷影响了演艺工作，所幸最后成功解约。（互联网）

此外，参与《Produce 101》后以男团Wanna One出道的姜丹尼尔（Kang Daniel）及赖冠霖，“被公司卖了”还被蒙在鼓里。两人分别在2019和2021年“以未经本人同意的情况下与第三方签约”，而成功地通过法院向所属的LM娱乐和Cube娱乐公司提出终止专属合约的诉求。

韩国公正交易委员会多年来针对艺人与经纪公司之间的不平等条约做出评估与惩戒。委员会发现大部分艺人的专属合约中，艺人只有义务条款，没有权利条款（包括赔偿损失权、赔偿请求权、转让合约、合约解释等条款），对艺人单方面不利。2008年12月，韩国公正交易委员调查韩国十家娱乐公司旗下354名艺人的合约，也发现艺人合约中依然存在“不平等条约”。

黄圣依和邓紫棋不满公司安排的工作，宋威龙则传因为没有工作而要求解约。（艺人微博、IG）

出演周星驰电影《功夫》出道的黄圣依，2005年8月单方面宣布解除与周星驰有份创建的星辉公司的经纪合约。她当时不满经纪公司未与她协商就强行安排电视剧及唱片工作合约，指责对方压榨自己，甚至以《功夫2》的演出机会做出威胁。双方闹上法庭，最后判黄圣依胜诉，成功解约。

“巨肺歌后”邓紫棋2019年3月在个人社媒上宣布与经纪公司蜂鸟音乐解约。她申诉公司长期以来对自己的不公和压迫。蜂鸟音乐则反控她搞出的“解约风波”导致公司损失上亿，要求法院判决合约有效并向邓紫棋索赔。据知，这场纠纷仍未有判决。

中国男星宋威龙今年5月传出涉合同纠纷而起诉所属的欢娱影视。纠纷起因据悉是公司没有在他凭借陆剧《以家人之名》打开知名度后乘胜追击，不但没有投入资源力捧他，反而让他遭受雪藏般的待遇。

性骚扰与潜规则

2009年3月发生时引起轰动的韩国女星张紫妍自杀事件，披露了娱乐圈的潜规则。经纪公司未必保障艺人的现象，再度引起关注。

张紫妍自杀后揭露了韩国娱乐圈的潜规则。（互联网）

张紫妍在留下的遗书中指控自己遭经纪公司逼迫陪睡近百次，倘若不从还会被虐打。她还留下了一份“陪睡名单”，不过韩国检控方因为证据不足，以无犯罪嫌疑结案。案件经上诉后，韩国高等法院虽推翻以往判决，确认张紫妍陪睡的事实，但没有认定张紫妍的经纪公司老板和经纪人参与犯罪。

韩国警方与检控方在2018年重新翻案，无奈过了公诉期仍未有进展而结案。韩国网民不忿，在青瓦台（韩国总统府）网站请愿要求延长张紫妍案件的调查期限，请愿人数达60万，时任总统的文在寅下令查明真相。然而，韩国检控方经审议后认为，因为没有确凿证据而无法重启调查。

韩国国家人权委员会2010年发布的“女艺人实际人权状况调查”，每十人中有六人曾被要求提供性交易，三人受到性骚扰。不只是女艺人受累，韩国11人男团OMEGA X于11月16日在律师陪同下召开记者会，揭露被公司女老板霸凌、被要求陪酒，以及性骚扰的不当待遇。

香港歌手李彩桦则因为拒绝服从潜规则，在2010年掏出七位数与经纪公司提前解约。她曾受访说：“老板曾经问过我，让我去做一些合约以外的事，还有不是太道德的工作。所以我就一口拒绝了，因为这样工作就减少了。”

经纪公司本该是为艺人遮风挡雨的最强后盾，无奈有时却变成艺人星途上的最大矛盾。