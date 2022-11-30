娱乐吃瓜：日式纯爱剧掀回忆杀 《First Love初恋》搭配神曲赚人热泪

你多久没看日式纯爱剧了？

9集的Netflix日剧《First Love初恋》近日上架，校园初恋的羞涩、青春的别离、辗转后的意外相逢，搭配上二十世纪末的氛围及宇多田光脍炙人口的经典歌曲……一切元素瞬间将观众带回昔日追剧的青春时光。

老派日剧依旧有效？随zaobao.sg来看看《First Love初恋》如何重新经营日式“纯爱”，大赚观众的热泪。

剧中男女主角的恋情横跨20年。（Netflix提供）

《First Love初恋》从日本歌手宇多田光的2首歌曲《First Love》及《初恋》汲取灵感，剧集讲述一对在90年代相遇的恋人，历经二十年依旧刻骨铭心的缱绻恋情。对青少年时期的他们而言，世界是能尽情挥洒的舞台。然而成年后，他们的生活却淡然无光，仿佛缺少了一块重要的拼图。

时代的集体记忆

《First Love初恋》的主人公出生于1985年，他们所经历的时代与观众之间存在着巨大的共鸣。从90年代所用的CD播放器、谈恋爱要“捧着”有线电话煲电话粥、埋下时光宝盒、写信给喜欢的人等，观众仿佛随着主角的一举一动，搭乘了时光机回到过去的青葱岁月。

锦上添花的绝对还有专属那个时代的流行记忆。剧中，两小无猜的主角第一次约会看的便是经典电影《铁达尼号》。另外，宇多田光1999年推出的歌曲《First Love》更是无数人的回忆杀，歌曲的出现承载着主角们的回忆与重大转折，也触动着无数观众的心房，更有网民感慨“光听前奏已经泛泪了”。

电影画面般的细腻氛围

提起日式纯爱剧，自然少不了细腻的光影及绝美的画面构图。

《First Love初恋》于北海道、东京及冰岛取景，色调饱满且带有颗粒感，每一帧画面犹如电影海报一般精美。或许是为了区分时代、让青少年时期的主角看起来青春洋溢，学生时代所使用的滤镜似乎更加朦胧，让观众在视觉的观感上丰富许多。

《First Love初恋》的画面充满电影感。（互联网）

剧集呈现出的色调也很值得玩味。女主角野口家的偏冷色系蓝色、男主角并木家是热情的红色、青蓝色的初恋时期、偏黄色的残破踌躇时刻……唯美的画面背后，似乎也带有着制作组想表达出的隐晦含义。

剧中画面的色调也值得观众细细思考。（互联网）

剧集整体的节奏不算快，看惯快节奏的观众可能会缺乏耐性，但《First Love初恋》宛如慢火，静下来细心品尝，才能收获这些日式独有的浪漫。

意料之内的故事发展

主角青少年时期由演员八木莉可子（左）及木户大圣饰演。（取自演员Instagram）

初恋、分手、意外、相逢、再加上必须要有的“日剧跑”（日剧桥段中常有的奔跑场景）……都让部分观众认为《First Love初恋》的剧本略显俗套。故事到这里应该要相遇或要离别，观众似乎都能预期到故事的起承转合。

所幸瑕不掩瑜，故事的铺陈与叙事不落俗套，尤其是隐而未见的伏笔、隐喻和细节画龙点睛，弥补了老梗的剧情走向。或许从这个层面来看，故事本身已不是重点，最重要的反而是说故事的方式。

日本歌手宇多田光的歌曲贯穿整部剧，成为主角与观众之间隐形的连接。（互联网）

歌曲搭配戏剧可说是非常普遍的操作，但将歌曲“电视剧化”却不是一般的操作。是什么让制作组有了这样的概念？剧集幕后又有什么故事？

概念源自东京街头的德士司机

剧中女主角野口也英的职业是德士司机。（互联网）

《First Love初恋》制作人坂本和隆曾透露，此剧的企划源头是他4年前的一个冬天在东京街头搭德士时，听到司机在车内大声播放着宇多田光的名曲“First Love”。当时他询问司机可否降低音量，结果司机回说“宇多田光的歌曲就是必须大声听才有感觉嘛”，司机意想不到的回答成为制作这部剧集的契机。而2018年则是宇多田光发行《初恋》的那年。

导演曾师从岩井俊二

导演寒竹百合的镜头美学令不少观众感到惊艳。（互联网）

制作人坂本和隆后来找来寒竹百合担任《First Love初恋》的编剧及导演。寒竹百合出生于1982年，在日本大学艺术系在校期间，曾师从《情书》导演岩井俊二。她2009年首次执导长篇电影《天使之恋》。近年她广泛参与MV和电视剧、纪录片等制作。

接到任务时，这位80后导演表示，“对很多人来说，宇多田的曲子是特别的，而且我和她是同一个时代的。我至今还记得宇多田光15岁出道时，她就好像是学者一样的人，这让我很震惊，当时让我觉得‘我们的时代开始了’”。

传女主角钦点男主角人选

有传凭借日剧《将恋爱进行到底》而人气蹿升的佐藤健（右）会出演《First Love 初恋》的契机是女主角满岛光的推荐。（互联网）

据日本媒体报道，满岛光亲自点名要与佐藤健演对手戏。

满岛光是导演完成剧本后最先想到的女主角人选，这也是满岛光第一次出演纯爱情的剧集。有传言在拍摄的准备过程中，满岛自己提出“希望和能让我心动的人演对手戏”的想法，然后点名了佐藤健。佐藤健之后也爽快答应了邀约，促成了这次的合作。

《First Love初恋》现可在Netflix观看。