不应该老说对不起、谢谢？

IG：@zaobaosg.entertainment 留名发声，本报保留删改权

林有懿在《联合早报》的专栏《对不起，不应该老说对不起》写得真好，适当地说声“对不起”道歉，感觉有诚意，但变成口头禅，说太多次，确实有反效果。——观众（XXX893）

建议林有懿再写一篇《谢谢，不应该老说谢谢》，例如她文中建议说“谢谢你的耐心等候。”其实只要说“请耐心等候”就够了。 ——吕先生（XXX078）