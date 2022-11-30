不应该老说对不起、谢谢？

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来自 / 联合早报

发布 / 2022年11月30日 5:00 AM

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林有懿在《联合早报》的专栏《对不起，不应该老说对不起》写得真好，适当地说声“对不起”道歉，感觉有诚意，但变成口头禅，说太多次，确实有反效果。——观众（XXX893）

建议林有懿再写一篇《谢谢，不应该老说谢谢》，例如她文中建议说“谢谢你的耐心等候。”其实只要说“请耐心等候”就够了。　——吕先生（XXX078）

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