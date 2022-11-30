金贤重以“爱小孩”形象复出 网轰其冷血对待私生子

（首尔讯）韩国男星金贤重（Kim Hyun-joong）2014年因涉嫌对前女友家暴，导致女方反复怀孕又流产，最后仍替金贤重生下一子。近日和现任妻子也迎来一子的金贤重，出演谈话性节目分享甜蜜的婚姻生活时，却遭舆论炮轰“有了新儿子就忘了大儿子”，29日更遭爆料，他8年来从未见过小孩也没支付过抚养费，令外界傻眼。

过去曾由5人团体SS501出道并受到大批粉丝喜爱的金贤重，凭着帅气外貌与歌舞实力，成为不少人心目中的男神。他之后又在韩版《流星花园》中饰演花泽类一角而使人气攀向巅峰。不料，2014年他却遭到崔姓前女友提告，指控金贤重在她怀孕期间对她殴打、施暴、逼迫堕胎，第一个孩子因此被打到流产，让金贤重的王子形象瞬间跌入谷底。

但崔女供称在第二次怀孕时，“没办法确认自己是不是在怀孕状态下被打”，被金贤重紧咬这点说词，反告女方损毁名誉成功，并判处女方须赔偿金贤重5000新元，赔偿金与民事赔偿10万3000新元。

但事实上，金贤重施暴一事最后还是被法院认证，且当时女方要求他赔偿166万新元，只是他反咬女方侵害名誉告了5年才成功，因此大众最后印象只留在崔女侵害名誉罪成立一事，却忘了金贤重家暴的罪责。

金贤重近期积极复出，在今年2月于演唱会上宣布结婚后，紧接着在今年8月份左右再度当爸。他开始登上节目，分享亲自为儿子换尿布、洗澡等亲子互动，脸上完全藏不住当爸的喜悦，但网民看到后却掀起批评声浪，认为他根本忘了大儿子，还想把自己塑造成爱家好男人的形象。

韩国资深娱乐记者李镇浩也在29日透过频道爆料，金贤重在打完官司后曾向当时刚出生的大儿子道歉，并称会以孩子的利益为优先考量，但这8年来他却从没要求见小孩，甚至没付过半毛抚养费，直到去年才突然打电话给孩子的母亲崔女。

崔女原本还想着“他至少会想看看孩子吧”便答应见面，没想到金贤重出面只是为了想降低抚养费，并拿出自己的所得证明，要求原本每月要支付的2000新元，降低为1600新元。

那段时间从没付过半毛钱，主动联络却是为了“砍价”，让崔女相当心寒且震惊。视频播出后立刻掀起网民的批评声浪，让他的复出之路再度蒙上阴影。