迪士尼11月30日(星期三)在滨海湾金沙举行亚太区内容发布会,公布来年将播出的超过50部精彩电影和串流作品,包括漫威、迪士尼动画制片厂、皮克思、卢卡斯影业工作室的作品,以及Disney+原创作品。

值得注意的是,迪士尼大举进军亚太市场,将推出多部韩国、日本、印度尼西亚和澳大利亚原创作品。韩流席卷全球,韩国影视作品和韩流明星备受瞩目,首次演出好莱坞作品的李政宰更以视频方式惊喜现身发布会。正在拍摄《星际大战》系列电影“The Acolyte”的他,在视频中说:“很开心成为迪士尼家族的成员。”

迪士尼亚太区总裁姜熡可在发布会的开幕辞上透露,过去一年,Disney+串流平台推出了超过45部亚太影集作品,其中三部韩国作品《律战江湖》、《单恋原声带》和《In the Soop:友情旅行》,上架的首周均在大部分亚太区市场登上最高收看率首三名,可见韩国作品深受欢迎。

精彩韩国作品轮番上阵

Disney+接下来精彩韩国作品轮番上阵。续集方面有《单恋原声带》第二季、《旧案寻凶》第二季,以及韩综《韩星地带:求生大作战》第二季。K-pop方面会有Super Junior、NCT127、BTS以及BTS成员J-Hope的纪录片,分享星路历程。

新剧有赵寅成、韩孝周和柳承龙主演的奇幻剧《Moving异能》,池昌旭和魏嘏隽主演的卧底剧《恶中之恶》,李允熹和文素利主演的励志职场剧《较量人生》。

另三部剧的演员和导演亮相发布会,他们是《地下菁英》(Big Bet)的李东辉和徐城泰;《连瞳》(Connect)的丁海寅、高庚杓、金慧峻和执导这部剧的日本知名导演三池崇史;《原来这就是爱啊》的金英光和李圣经。

李东辉介绍《地下菁英》时力赞剧中演员是大家必看的原因:“这是崔岷植时隔25年再拍韩剧,孙锡久现在很受欢迎,徐城泰凭《鱿鱼游戏》成为国际明星,所以大家不能错过。”

《连瞳》是丁海寅继《雪降花》之后,一年内的第二部Disney+作品,他说自己很幸运,并说这次的角色在体力上非常强壮,他演出时要充满自信。

“长腿CP”金英光和李圣经视觉上已经很匹配,两人都说这次合作很有火花。

日本动画《东京复仇者:圣诞对决》独家上线

惊悚日剧《噬亡村》(Gannibal)的男女主角柳乐优弥和吉冈里帆也在发布会上亮相,柳乐优弥说:“这部剧要让你看得紧张感满满。”

迪士尼宣布与日本出版社“讲谈社”扩大策略合作计划,推出日本动画制作,全新动画《东京复仇者:圣诞对决》将于1月在Disney+独家上线。

其他新作还有结合动画与真人演出的电视剧《跨界命运》,以及揭露商界丑闻的《黑幕风云》。

多部大制作影片将上映

将于今年12月15日上映的《阿凡达2》,在发布会上以3D形式独家公开精彩片段,让媒体与贵宾抢先观赏。

西方作品明年还有多部大制作影片上映,包括《蚁侠3》(Ant-man and the Wasp: Quantumania)(2月17日),《银河守护者3》(Guardians of the Galaxy Volume 3)(5月5日),朴叙俊参与演出的“The Marvels”,“Secret Invasion”,“Loki”第二季。

几部迪士尼经典动画将推出真人版作品,包括《美人鱼》《白雪公主》《小飞侠》《狮子王》,还有全新动画音乐剧“Wish”,以及迪士尼首次与非洲制作公司合作的动画连续剧“Iwaju”。

星际大战的粉丝可期待多部星际大战作品,包括“The Mandalorian第三季”“Ahsoka”“The Bad Batch第二季”“Visions”。

皮克思作品深受大人小孩喜爱,将于明年6月上映的“Elemental”,导演彼德孙(Peter Sohn)在发布会上分享创作灵感,他说:“我的父母1970年代从韩国移民到美国纽约,他们身上没多少钱,也不会讲英语,开了一家杂货店,养活了两个儿子。这部作品向他们致敬,也希望大家懂得感恩父母为我们做出的牺牲。”

“Elemental”以一个大城市为背景,主角是一个火一样的女子和一个水一般的男子,导演借他们相遇的故事,讲述一个关于牺牲和冒险,包容他人和发掘自己的故事。