“酸民”无处不在 洪慧芳金马行洪伟文充当军师

图片由受访者提供

本地艺人洪慧芳走入大银幕主演的电影《花路阿朱妈》大放异彩，过去两个月她随团队出征韩国釜山国际影展、台湾金马奖，背后的点滴与心情，弟弟洪伟文最清楚不过了。电台96.3好FM兼职DJ洪伟文目前人在台北，他昨天（11月30日）接受《联合早报》访问时说，业界人士都知道洪慧芳一直是个非常努力的艺人，无论任何角色她都努力演好，欣慰姐姐终于凭《花路阿朱妈》“被看到”，形容她像是一直被冷落的珠宝，现在终于能“亮起来”，“不过我也提醒她，亮起来之后，一定有很多人不爽，这些人说的话你不用去理会。”

洪伟文是家中老幺，上有三个姐姐，洪慧芳是大姐，姐弟四人相处和睦，他淡笑说，自己是名副其实看着姐姐长大的。他直言自幼家境没那么好，小时候父母为了生活都出去工作，负责照顾他的是大姐，有感而发地说：“尿布是她为我换的，奶是她喂我的，我有三个姐姐，三个都爱，但这个大姐我特别特别爱，因为她就是那么地率直。”

他继而指出，说好听一点是“直率”，但看在“酸民”眼里是白目，“可是姐姐不是这样的人，她心地就是那么善良，可是她的善良常常会被人利用，就是钟无艳的角色。别人不要的东西就塞给她，但她不会有怨言，总是认为反正是工作就把它做好。”多年来，这些点滴洪伟文都看在眼里，他忍不住说：“我蛮心疼她的。”

洪伟文（左）很尊重姐夫郑各评（右），指他为人明理，所做一切都为了姐姐洪慧芳（中）。

被酸蹭妻子热度 郑各评金马不陪走红毯

酸民无处不在，即便洪慧芳凭《花路》踩上了釜山国际影展红地毯，依然有网民酸言酸语，指陪同爱妻走红毯的郑各评是来蹭热度的。为了护妻，后来的金马奖，郑各评索性不陪妻子走红毯，尽可能保持低调。

洪伟文说，姐夫是一个很明理的人，所做的一切都是为了姐姐，当时跟着去釜山纯粹是为了陪伴妻子，担心她自己一个人，“后来有酸民，他觉得不妥，心想反正现在（金马）有这么多人陪着姐姐，他在她需要的时候出现就够了。”

私底下他经常劝姐姐不要看留言，没必要看了影响自己的心情，凡事也尽可能谨言慎行，“既然在社媒分享一些东西，就要有心理准备有一些网民会酸言酸语。”

洪伟文也指出，林湘萍这阵子给予姐姐很多帮助，并点名包括李锦梅、陈汉玮、陈慧慧等都是姐姐身边一些真心的圈内朋友，很值得结交。

“这些朋友不会在你发亮的时候才来贴着你，而是从远远的一处看着你发光。黑暗的时候，他们也会一直陪伴你，带一些光给你。”

金马奖颁奖典礼当天，洪伟文为姐姐洪慧芳整理发型和礼服的这一幕，被郑各评拍下。

常提醒洪慧芳谨言慎行

洪慧芳出席金马奖的战袍出自本地设计师，她在出发前受访时曾说，礼服的红白带有一点新加坡的元素。洪伟文说，看到那篇报道之后，在洪慧芳抵台当晚跟她一起吃饭时提醒她，若在金马现场受访谈礼服概念时，千万别提设计元素代表新加坡。

“我跟姐姐说，首先不要跟政治扯上任何关系，而且你不是游泳健将，不是参加奥林匹克的选手，千万不要去讲这句话，不然一定会被攻击！”

在金马奖颁奖典礼当天中午，洪慧芳碰到一些突发状况，心情受影响。洪伟文到场后开导姐姐，告诉她事情是可以解决的，不要因此影响心情，重要的是她能享受当下的光荣时刻，漂漂亮亮和自信地出席颁奖典礼，“我跟姐姐说，你就是最明亮的珠宝了，完全不需要任何东西来衬托。”

实际上，洪伟文在姐姐的演艺事业中会不经意扮演起军师的角色，这段时间还充当洪慧芳的心理咨询师，除了开导她，还给予她鼓励，包括洪慧芳接受海外媒体访问时也会提醒她说话要小心。

“他们可能会根据自己所认知的去写，会闹出一些笑话。像有海外媒体报道她是‘喜剧天后’，我说我认识你那么多年，都不知道你是喜剧天后，哈哈！我跟姐姐说，人家这么写，我们也没办法，毕竟我们跟他们不是那么熟悉。”

洪伟文预计农历新年后返新

目前人在台北的洪伟文，预计过了农历新年才返新。他说，2019年由全职转兼职DJ之后，一直上课自我增值，冠病疫情之前，他在新技能资格（WSQ）框架下考取一张文凭，“两年疫情之后，我年初再进去（账号）看，里面已经有30多张文凭了！我在读不同的课程，都跟食物相关。”