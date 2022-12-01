嘉玲泰国入土为安 黄柏文：当年爸妈一时冲动结婚

（综合讯）息影多年的一代香港粤语片女星嘉玲，11月21日于泰国家中逝世，享寿87岁。嘉玲逝世，香港艺人黄柏文和她的母子关系也被曝光，他是嘉玲入行前与第一个丈夫所生。嘉玲26日在当地帕魁市出殡，黄柏文致词时哭着说：“如果还有来生，我会毫无犹豫和你再次当母子。”

无线节目《东张西望》11月28日晚播出访问片段，黄柏文罕见地谈起父母婚姻，以及与继父姚武麟的相处点滴。

黄柏文受访罕见地谈起父母婚姻。（互联网）

黄柏文说：“妈妈和爸爸年轻时一时冲动结婚，很快就怀了我，我出世没多久两人就离婚。因为妈妈要入行，就带我到外国由祖母照顾。”

谈到童年回忆，坦言第一次见到母亲是在戏院上映的电影中，“当时不相信眼前的漂亮女子是自己的妈妈。我后来回到香港，因从小和她分开，关系疏离。妈妈入行的年代讲求身世要清白，不可破坏明星光环，小时候我不了解，长大后我从她的立场看，我从来没怪过她。”

嘉玲与第二任泰国华裔丈夫姚武麟婚后便息影并移居泰国，两人育有两女一子。黄柏文谈到继父，他说因自己从小有爸爸等于没爸爸，继父视他如己出，让他感受到父爱。

据报道，嘉玲26日在当地帕魁市出殡。

嘉玲当年入行后交往数年的恋人谢贤也送上花牌致意。（互联网）

据报道，泰国以往的丧礼一般都会连续举行七天，不过由于冠病疫情关系，缩短至三天，不少朋友送上花圈和花牌致意，当中包括嘉玲入行后交往数年的恋人谢贤、狄波拉与老公江耀城等。

嘉玲的遗照是一幅油画，是一名泰国画家以她60岁时拍的照片来模拟绘画。黄柏文说这幅画有个特点，“家人都觉得她像蒙娜丽莎一样，你站在哪里，她的眼睛都像在看着你。”