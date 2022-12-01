剧照由嘉华提供

音爆浩劫

Decibel（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

剧情

海军副舰长姜道英（金来沅饰）和下属完成演习任务，准备返航，突然遭到来路不明的鱼雷锁定，潜艇虽然免于被击沉的命运，却有半数人命丧海底；一年后，道英接到恐怖分子的来电，对方说已在多处安装音感炸弹，当炸弹接收到的音量超过某个分贝数，倒数计就会加速。道英为了阻止炸弹攻击事件，保护妻女，必须尽快找出握有一切秘密的炸弹设计者。

影评

嘘嘘嘘（Shhh）……我在戏院里忍不住发出“嘘”声，并非因为有观众说话太大声须要提醒，而是因为戏里的“噪音”让我神经紧绷。哨子吹响的声音，有人大力打开窗户的声音，孩童在游乐场的玩闹声，聚会上的笑声等，逐一让音量分贝飙升，加速“音感炸弹”引爆。

其中一个安装炸弹的地方，是正在举行足球赛的球场，球员不能进球啊，一旦进球，观众的欢呼声会闹出人命。千钧一发之际，球赛裁判竟判12码罚球，入戏的我心想“完蛋了”。

以恐袭为题材的韩国片有一定的品质保证，8月有李炳宪主演的《紧急迫降》，四个月后迎来《音爆浩劫》。《紧》刻画机舱的恐袭，相比下，《音》更生活化，玩转大家熟悉的环境音，让这些声音变成“催命符”。故事概念不错，炸弹一个又一个拆不完，情节处理得惊魂。

这部电影由《怪物》导演黄仁镐执导，采用双线并进的叙事方式，一边是主角循线找出炸弹和犯人的过程，另一边是揭开一年前在潜艇里的秘密，故事线相互交错，步步推进两条线的终极交汇点。

金来沅、李钟硕成看点

李钟硕再次挑战反派角色。

卡司包括金来沅、李钟硕、车银优、李民基、郑尚勋、李尚熙等。金来沅饰演核心人物姜道英，他把角色处理得正好，举止和表情不浮夸，内心戏饱满。在一年前的故事线中，姜道英必须下达关乎潜艇同僚性命的命令，描绘的兄弟情谊，以及顾全大局的牺牲精神，令人动容。

另一看点是李钟硕。他的角色是公开的秘密，恐怖分子由他饰演，这不算剧透，因为角色“黑化”的心理转折才是看点。李钟硕自2017年上映的犯罪动作片“V.I.P.”后再次挑战反派演出。我向来觉得，他是会演戏的年轻演员。以他的人气，大可继续当爱情剧的美男子男一，但总是勇于挑战各种角色，显然在“演技派”与“偶像派”之间选择前者。不过，他并没奸到出汁，或让人不寒而栗，考量到角色的背景故事，或许适度拿捏了，不可坏过头。

另一人气韩星车银优扮演李钟硕的弟弟，戏份不多，彩蛋里为他“加戏”了。郑尚勋的记者角色为故事注入很好的comic relief（喜剧性调剂），喜欢郑尚勋的绿叶戏份。

《音》荣登2022年韩国电影开画票房前三名，11月16日在韩上映后，击退好莱坞电影《黑豹2》（Black Panther: Wakanda Forever），空降韩国票房冠军。

（韩语对白，附中英字幕）