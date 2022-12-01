剧照由片商提供

厨香总动员 The Kitchen Brigade（PG13）

娱乐性★★★☆／艺术性★★

故事：自学成才的女厨卡蒂（Audrey Lamy，奥黛丽拉米饰）拥有过人厨艺，因坚持食物调味和主厨杠上，愤而辞职。她硬着头皮接下难民收容所团膳厨师一职，迎来人生最大挑战，因为收容所厨房设备老旧，满是罐头料理，卡蒂得设法让70名发育中的孩子饱餐一顿。

短评：励志法国片，卡蒂训练收容所的有志青年成为助理厨师，这支仓促成军的料理杂牌军在艰难中越挫越勇，以厨艺逆转人生。41岁法国女星奥黛丽刚出场时，感觉有点老，不过越看越年轻，轻松拿捏出逗趣的厨师角色。影片以喜剧包装非法移民青年的社会议题，在法国狠踢许多好莱坞大片，票房丰收。

（法语对白，无中文字幕）

贞子DX Sadako DX（PG13）

娱乐性★★★／艺术性★

故事：日本突然发生连环死亡事件，死者看过贞子相关“诅咒影片”后24小时内相继死亡。高智商的天才研究生文华（小芝风花饰）认为传闻只是恶作剧，怎料亲妹因贪玩卷入诅咒影片的漩涡，文华要解开真相救妹。

短评：集合恐怖与奇幻元素的电影，打从《午夜凶铃》开始，“贞子”已吓人24年，《贞子DX》得与时并进，融入病毒等情节，剧情虽不失喜剧效果，但该吓人时也颇吓人。

（日语对白，附中文字幕）

古董惊魂 The Antique Shop（NC16）

娱乐性★★☆／艺术性★

《古董惊魂》是冯伟衷遗作，他的角色在牢房中撞鬼。

故事：每一件摆在古董店的物品，都有它自己的一段故事。Andy（徐彬饰）到机场的路上，无意间发现了一家古董店，好奇心的驱使让他走进店里，还从老板娘口中，听到三件物品背后的惊悚故事。

短评：由三个短故事组成，Suphakorn Riensuwan（苏帕康里恩苏万）所导，冯伟衷在第二个故事《半秒钟》饰演的Ryan惊醒后发现自己被锁在牢狱里，身边的人对他视若无睹，而最恐怖的是有一团黑影要吞噬掉他。冯伟衷的演出可圈可点；作为全片串场演员之一的古董店老板娘，演技太生涩。

（英语等对白，附中文字幕）

音魂掠影 Ennio（M18）

期待指数★★★☆

故事：经典片《星光伴我心》（Cinema Paradiso）导演Giuseppe Tornatore（朱塞佩托纳多雷）所导的纪录片，以意大利国宝级电影配乐大师Ennio Morricone（埃尼奥莫里康内）的访谈和电影片段为主，穿插曾与大师合作的导演对他的回忆和看法。2020年去世的莫里康内配乐的作品包括《星光伴我心》、鬼才导演Quentin Tarantino（昆丁塔伦提诺）的《八恶人》（The Hateful Eight）等。《音》历时五年横跨欧美拍摄，以叙事手法呈现这名世界级音乐大师70多年职业生涯中鲜为人知的一面。（英语与意大利语对白，无中文字幕）

暴戾夜 Violent Night（M18）

期待指数★★★

故事：一队佣兵在圣诞夜突袭一栋豪宅，并挟持豪宅内的所有人当人质，他们竟然遇到一个完全意想不到的强劲对手——圣诞老人。圣诞节应景西片，David Harbour（大卫哈伯）饰演圣诞老人。

（英语对白，附中文字幕）

鳄鱼莱莱 Lyle, Lyle, Crocodile（PG）

期待指数★★☆

故事：小男孩乔什跟随父母搬进大城市的新居，和住在阁楼上能唱能舞的鳄鱼莱莱成为好朋友。莱莱帮助乔什适应新环境，乔什也努力消除父母对莱莱的偏见。这部好莱坞片改编自风靡全球的同名绘本系列，结合喜剧、动画、歌舞和奇幻等元素，演员包括《疯狂富豪》的吴恬敏等。（英语对白，附中文字幕）

上周票房

11月24日至27日票房排名

①黑豹2（Black Panther: Wakanda Forever）

②菜单（The Menu）

③黑亚当（Black Adam）

④花路阿朱妈（Ajoomma）

⑤OMG！我的女孩（OMG! Oh My Girl）

⑥越界（Deleted）

⑦奇异世界（Strange World）

⑧她有话要说（She Said）

⑨局中局（Confession）

⑩Remp-It 2（马来电影）