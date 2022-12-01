秘密训练3年 李安将捧32岁儿李淳演李小龙

（台北讯）据美媒报道，李安确定推出新作，故事主轴为一代武星李小龙的一生，并由儿子李淳主演。这也是父子俩继《半场无战事》（Billy Lynn's Long Halftime Walk）之后再度联手拍片，备受外界期待。

对此，李安回应说，一切都还在筹画阶段，承诺会尽全力拍出一部好看的电影。李安今年罕见未出席金马奖典礼，仅有儿子李淳现身，外传他正在筹备新片。

据美媒，李安已经和隶属索尼影业的“3000 Pictures”公司正式签约，目前正在改编剧本。另外，32岁的李淳为了扮演李小龙这名传奇人物做足准备，已经秘密受训3年或更长时间。

据了解，他过去3年一直在努力训练武术，另外也勤练粤语，因为他全片主要以粤语、英语为主。

李安受访时说：“李小龙既不完全是美国人，也不完全是中国人，他是东西方之间的桥梁，他将中国功夫介绍给世界，是格斗科学家和标志性的表演艺术家，彻底改变了武术和动作电影。”他认为，有必要把这个聪明又独特的人的故事拍出来。“他渴望归属感，在135磅（约61公斤）的身体中拥有巨大的力量，并且通过不懈的努力，将不可能的梦想变为现实。”

国际功夫巨星李小龙1973年拍摄电影《死亡游戏》期间，猝死于香港女星丁珮家中，享年32岁，英年早逝消息在当时震撼全球，死因至今相隔50年仍是一团谜。不过日前有西班牙最新医学研究报告推测，称他是因为水中毒，因此引发低血钠症。该份报告中也提到，李小龙访谈时曾有名言：“淨空心思，不要流于形式，要像水一样。把水倒入杯子中，变成杯子。把水放入茶壶，变成茶壶，水可以流动、蠕动、滴落或是碰撞，所以活得像水一样吧，我的朋友。”

李淳在港片《智齿》中全程使用粤语演出，虽非母语，但他因该片入围本届金马奖最佳男配角，可见用粤语演戏的部分受到肯定。