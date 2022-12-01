2月结婚4月分居 林慧俐：他的粗暴言语伤害了我

（本地讯）本地富豪林荣福的30岁女儿林慧俐（Kim Lim），年初超豪华百万过大礼新闻引起轰动，不料其蜜月只维持了两个月，从4月开始双方已分居。

2月22日二婚的林慧俐接受《风华》月刊采访时证实，幸福只维持了短暂的几个月，两人的婚后生活并不如想象中甜蜜温馨。她说梦寐以求的婚姻生活是有一个能依靠的丈夫，同时也能支持自己事业的伙伴。但婚后不久，两人几乎每天都吵架。她发现伴侣婚前婚后判若两人，从温柔体贴变成暴躁易怒，有时甚至失控。她说，丈夫对她的粗暴言语，令她的精神遭受不少伤害，以致婚后两个月就分居。

这次的爱情来得突然。两人是通过共同朋友认识，去年底开始交往，之后进展神速。短短几个月后，林慧俐就宣布要与男方订婚，并准备在疫情趋缓后举行大型婚礼。33岁的男方身份神秘，外界只知他个子高挑，从事IT行业。

这段婚姻半年前传出亮红灯。林慧俐只在社媒晒了很短时间的恩爱，四个月后男方完全从她的社媒上消失，引起外界怀疑，但她在媒体前都避而不谈。7月间，她为儿子Kyden举行大型嘉年华庆生会，许多亲戚好友都出席，唯独不见丈夫。

短短几年两度婚姻失败，让原本有抑郁症的她情绪落入低谷。她说：“我是一个喜欢报喜不报忧的人，特别是在社媒上。我甚至不喜欢在亲戚和朋友间展示自己脆弱的一面。那段期间非常煎熬。屋子里有太多两人的回忆，有好几晚我都一个人躲在更衣间里睡，希望一切的不愉快会像一场噩梦醒后消失。”

林慧俐过去几个月乘搭私人飞机周游列国，羡煞旁人，其实她都是单人出行，不见初婚甜蜜。她说：“我是为了对抗抑郁症而去散心……原以为找到幸福，没料到原来又被男人利用了我渴望得到爱情的心。”

匆匆几个月就结束了第二段婚姻，她明白周围的人难免会觉得她把婚姻当儿戏，没有好好认真经营一段感情。她说：“每个人都可能会做错决定，但要从中学习。我认真考虑后，觉得自己没必要生活在一段不开心的婚姻里，特别是当我知道继续下去让自己在身心和财务上都受到更大的伤害。更重要的是，我不要做一个生活在别人眼中的自己。我一向我行我素，我的决定没有伤害人，旁人的冷言冷语也伤害不了我。

“现在回想，觉得自己当时可能太渴望有个温馨的家，找个好伴侣定下来，一时被眼前的美好给蒙了眼，只能怪自己没有好好地去认识一个人，一切也决定得太仓促。现在，我觉得爱身边的家人和爱自己更重要。”

林慧俐说，第一段婚姻教会了她要有更大的包容心，虽然夫妻俩无缘在一起，但她还是一直与孩子的爸爸保持密切的关系，互相扶持，尽量不让孩子受到太大的影响。

经历两次失败的婚姻，她虽有点心灰意冷，但没有放弃最终能找到一个能知心相守的好伴侣。调整好心情，她要把所有的精神都放在热爱的事业上。为了摆脱大众眼里自己靠富豪父亲过奢华生活的形象，她这几年发奋创业，在2019年创立高端医美诊所，成绩不错。在曼谷受访的她，还想要把生意版图扩大到泰国。

无独有偶，近日也惊传韩国前女团Wonder Girls成员泫雅（HyunA ）与男友DAWN（金晓钟）分手的消息，巧的是，她也是在2月接受男友求婚，可惜未到一年便情变。