亚洲电视大奖今晚揭晓 林慧玲徐鸣杰喜上加喜?

刚在上星期天（11月27日）晋升为人妻的林慧玲继荣获“亚洲影艺创意大奖新加坡区”视后，今晚将在《第27届亚洲电视大奖颁奖典礼》角逐“最佳女主角”，她是否能再下一城？同样在前不久升格为人夫的徐鸣杰则再次以《肃战肃绝》入围最佳男配角奖，是否会喜上加喜？

《第27届亚洲电视大奖颁奖典礼》时隔两年将回归实体形式，于12月1日及8日分别于菲律宾帕赛市Aliw Theater和本地圣淘沙名胜世界举办。首场颁奖典礼将在今晚8时举行，多位本地艺人林慧玲、李国煌、许瑞奇、徐鸣杰、李铭顺、林明伦、彭耀顺等都入围角逐多个奖项。

林慧玲不久前凭着英语剧《我的国土》在《亚洲影艺创意大奖新加坡区》高奏凯歌拿下新加坡区视后，今晚她再度以此剧角逐“最佳女主角”，是否会“三喜临门”，摘下另一视后奖？

同样在前不久升格为人夫的徐鸣杰则再次以《肃战肃绝》入围最佳男配角奖。他今年以同一部剧获得《红星大奖》最佳男配角奖。他们会否再添“喜”事，来个“三重喜”呢？

角逐男配角奖的本地艺人还有《我的国土》的Shabir和《哇到宝》的翟思铭。从《才华横溢出新秀2019》出道的翟思铭，首次入围演技奖项。他亲自出席在马尼拉举办的颁奖典礼，粉丝昨天还特地到机场送机。

许瑞奇看好彭耀顺夺视帝

本届视帝的竞争也相当激烈，凭本地剧《你的世界我们懂》爆红的90后男星许瑞奇，今年首次入围亚洲电视大奖，他凭《你》“郑天才”一角与其他七名竞争对手争夺亚洲视帝！

他的对手包括本地剧《狮城辣妈4》的彭耀顺、《飞虎3壮志英雄》的港星黄宗泽和马德钟、《我是自愿让他杀了我》的台湾演员郑人硕以及《仇爱》的泰国演员Chanon Santinatornkul。

早前许瑞奇受访时，问起胜算，他点名彭耀顺，更直夸：“他很强！”

在数码节目方面，李国煌、黄嫊方和黄怡灵也分别凭《都是你啦》、《狮城辣妈4》以及“He's Not the One”角逐“最佳男主角”和“最佳女主角”。

主持人奖项方面，李铭顺和鐘琴将角逐“最佳综艺主持人”；钟坤华、林明伦和杨君伟角逐“最佳主持人”。林明伦也双料入围凭同部作品《特别的食物给特别的你》入围“最佳时事节目主持人”。