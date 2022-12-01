2月才求婚成功 “最高调”韩星情侣爆分手“仍灭谣护爱”

（首尔讯）韩国前女团Wonder Girls成员泫雅（HyunA ），日前于社媒公布与男友DAWN（金晓钟）分手的消息，令外界震惊。两人已交往将近7年，且一度论及婚嫁，10月还在台湾同台演唱，在舞台上二度亲吻。粉丝以为两人会幸福结婚，没料到是分手收场。粉丝们在泫雅的贴文底下纷纷留言喊：“我不相信！”

有网民发现，即便已经宣告分手，两人的社媒上还存有甜蜜的合照，原来两人之前已讨论过，还在节目中大方公布就算分手也不会删合照。

当初两人交往的消息曝光，曾令粉丝大感惊讶。男方公开认爱并退出团体PENTAGON的声明发出后，让支持他的粉丝相当失望，当时外界普遍不看好两人的恋情发展。然而，两人接下来经常高调放闪，且互动甜蜜，堪称最高调的韩星情侣。女方2月更接受男方求婚，让粉丝逐渐接受并给予祝福。

两人情变早有有预兆。8月泫雅参加网络节目玩游戏时，无意间透露与未婚夫吵架时的场景，并直呼对方是疯子。泫雅说，每当他们出现争执时，他总是不发一语地瞪大眼睛看着她，即使她气到大哭冲进房间搥床，他始终还是一样的表情，不愿沟通，让她很不能认同。这段视频再度被网民挖出后，引发热烈讨论。

泫雅于11月30日发文亲认分手，留言：“谢谢你总是给我加油打气，让我看起来很漂亮。”不过两人的IG还是互相关注状态。

不料，12月1日，网上突然出现恶意谣言，有酸民自制假消息指控：“泫雅泫雅在两人交往时劈腿，并曾堕胎，使得DAWN感到被背叛。”

针对谣言，DAWN发声表态：“就算分手，她对我来说还是很珍贵的人，是我看过的人之中，最真实最帅气的人，以后也是我最爱的艺人。”并称会对乱传虚假消息、“卑鄙又可怜的人”提告。