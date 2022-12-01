演惊悚电影不可怕 《古董惊魂》主角们怕的是昆虫

原来这几个大男人也怕蟑螂和壁虎！徐彬、张值豪以及泰国演员Mean Phiravich（洪天逸）出演惊悚电影《古董惊魂》（The Antique Shop）“吓人”，他们称自己不算胆小鬼，却告诉zaobao.sg他们害怕昆虫类。（他们有多怕昆虫？看视频！）

徐彬不怕看血腥暴力的画面，但坦言怕看鬼片。他说：“我不喜欢被吓，声效加上视觉会更吓人，所以我不喜欢把自己放在电影院里吓自己。”

来自泰国的Mean Phiravich（洪天逸）受访时尽力以简单英语作答，展现十足诚意。（邵氏机构）

张值豪则不喜欢被突然吓到的感觉，比如像鬼屋，但是我怕蟑螂、壁虎之类的昆虫。在旁的洪天逸闻言也难为情招认自己也怕蟑螂。徐彬则说，壁虎感觉黏黏的很恶心。

12月1日在新加坡上映的《古董惊魂》分为《生存》《半秒钟》和《生日快乐》三个章节，由新加坡、泰国、韩国及印度尼西亚的演员演出，也是冯伟衷的遗作，他是《半秒钟》的主角。徐彬和张值豪则为三个故事串场。

徐彬解释：“那个时候伟衷先拍了一个短剧就去新西兰军训，然后就发生了意外。所以那部短剧是个未完成的状态，后来我们就去泰国把它拍完，让故事衍生。”

12月1日上映的《古董惊魂》是冯伟衷的遗作。（邵氏机构）

徐彬也说，这是冯伟衷的最后一部作品，“希望喜欢他、想念他的人可以去支持这部作品。”

为电影宣传特地访新的洪天逸，连同徐彬及张值豪，接受zaobao.sg“真心话大冒险”的挑战，点击视频看看他们是否挑战成功。