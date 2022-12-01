娱乐吃瓜：社媒地雷多！鬼鬼晒“裸背”被封锁 严立婷“灭你九族”被下架

“灭你九族”不能乱说，背裸照不能随便分享（即使是小孩子的），长得像当红偶像也是地雷！艺人的社交媒体账号被封锁的事时有所闻，大多数是因为有负面新闻或者触及政治课题，不过最近鬼鬼（吴映洁）和严立婷都因为一些让人啼笑皆非的原因被Instagram（IG）封锁了，其他艺人如刘畊宏、祖雄和杨绣惠等又是为了什么被社交平台冻结账号？

鬼鬼因背裸照被锁12天

艺人鬼鬼（吴映洁）11月18日在脸书喜庆出道满17年，意外透露了自己的IG不能发文，时隔12天终于救回自己的IG帐号，她开心宣告：“OMG!!! I'm back！”这是鬼鬼的IG帐号第一次被锁，她当下吓坏了，以为拿不回来了。据悉她是因为发了朋友小孩的背裸照而违反社群规矩，导致帐号无法发文和接收讯息。这让她上了一课，直叹：“真的要尊重每个人的身体自主权，即便是小小孩也是一样”。

鬼鬼在拿回IG账号后开心不已。（取自艺人IG）

严立婷“灭你九族”遭脸书封锁

女星严立婷10月14日晚上在脸书发文怒斥“我要灭你九族”，谁料贴文PO出后，竟然被脸书封锁下架，让她相当无奈。

14日晚上，严立婷在脸书写下“有种来咬我啊！！咬一个四岁孩子算什么英雄！！我要灭你九族。”一字一句表露出身为人母的怒火，并晒出她的4岁小女儿手部被蚊子叮咬到红肿的照片，让她看在眼里，痛在心里。

不料，该篇文章贴出没多久竟惨遭脸书封锁，严立婷15日发文写道：“我女儿被蚊子咬的文章，被脸书锁起来了，说我涉及暴力，诛蚊子九族哪里错了。”话语中既无奈又不服气。

网民纷纷开玩笑留言说：“可见这蚊子背后势力强大，一般百姓惹不起的”、“在蚊子的世界，的确是攸关生死的”，也有网民提醒，脸书贴文只侦测文字，贴文中只要出现“诛九族”就会被锁。

严立婷心疼女儿的手被蚊子咬到红肿。（互联网）

刘畊宏背心太紧直播被关闭

将事业重心转移到中国的刘畊宏2022年4月6日在抖音上开直播，与老婆王婉霏一起教网民健身。当时他身穿白色无袖紧身背心搭配橘红色的裤子，紧身背心意外露出明显的激凸，被该直播平台依“哺乳期擦边球”规范，判定“穿着不合格”而强制关闭直播。

隔天，刘畊宏换新账号并改穿羽绒服跳健身操，隐藏好身材避免再次“走光”，还幽默发文将此举称为“我们最后的倔强”，被网民笑说是直播史上最奇葩的一幕。

直播期间刘畊宏汗如雨下，刚脱下羽绒服之际，直播平台立即传来警示，吓得他们又赶紧重新穿上羽绒服，十分搞笑。

其实那并非刘畊宏第一次被封锁，他第一次“犯规”，是因为身穿无袖T恤，因健身动作露出旺盛的腋毛，结果被平台警告“不雅”，被中断直播，他只好刮掉腋毛再上场。

另外一次被封则和周杰伦有关，因为周杰伦身体抱恙，直播间粉丝向刘畊宏询问情况，刘畊宏回答说祝杰伦身体健康，却被平台判定“涉及敏感的医疗健康”直播，又封禁了。

刘畊宏被平台判定“衣着不合格”之后，和老婆王婉霏穿羽绒外套运动。（互联网）

杨绣惠与白云“闪电分手”遭封锁15小时

台湾艺人杨绣惠5月15日宣布和白云交往，引发网友热烈讨论，但隔天早上又澄清是开玩笑，并上传一张海边牵手照说两人已分手。不知道是否玩笑开过头，杨绣惠的脸书粉丝专页遭检举封锁15个小时，18日中午才恢复正常，让她在直播中说“FB（脸书）也太无聊了吧。”

杨绣惠在18日直播中说，她和白云因为酒喝太high了才开玩笑宣布交往。两人原本想说关注的人应该不多，发完贴文后不久就澄清，但后来喝得太开心就忘记了。她隔天早上才开直播解释，涌入1.7万多名网民观看。

没想到后来杨绣惠的粉丝专页遭检举封锁15小时，她不满地说，自己没有贴不雅照，“要给人家判刑也要有名目嘛！”

杨绣惠和白云早前宣布交往，隔天又澄清只是喝醉了。（互联网）

张琳神似LISA被网民检举

台湾女团“Sun Lady”出身的张琳，因为担任小S主持的《小姐不熙娣》固定班底引起注意，她也因为外表酷似韩国女团BLACKPINK的成员LISA，在网络上爆红，被网民称作“台版LISA”。张琳蓄着和LISA一样标志性的“铁刘海”和平直短发，再加上同样是精致的鹅蛋脸，从某个角度看，确实有LISA的影子。张琳曾在节目自曝，自己因为有照片太像LISA，被网民误会盗用他人身份而检举她，导致她的IG账号被封锁。后来她把自己的身份证照片发给有关平台证明，时隔一个星期平台才把账号归还给她。

张琳因为长得像韩国女团BLACKPINK成员LISA，被误会盗用他人身份。（取自IG）

祖雄因为“抓雕照”15万粉帐号没了

从马来西亚到台湾发展的祖雄外型帅气精壮，吸引大票粉丝追捧。经常在社群与粉丝互动的他，2022年2月因为在IG限时动态晒出被女性手“抓雕”的自拍，掀起网上一阵骚动，他事后为此发文致歉。

岂料，他拥有近15万人追踪的帐号却疑似因此遭Instagram官方盯上，无预警停用，急得他在脸书向网民求救。帐号遭官方封锁后，祖雄向脸书提出重新审核，并在3月10日获得回应，表示其账号被错误地取消，成功拿回账号的他当天开心地在IG宣布“我复活了！”

祖雄（右图）上传“抓雕”照片后被IG封锁。（互联网）

周家汉床戏剧照被检举

台湾演员周家汉在本地英语剧《Last Madame》中与本地艺人白薇秀挑战大尺度床戏，他透露在IG上载床戏剧照，结果被检举照片是“违规内容”而被封。

他说：“我没想到会被封，因为已经选了比较保守的，还将照片四周做了模煳处理。但上载两小时后，就收到IG官方讯息检举我上载违规内容。”