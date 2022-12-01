2022本地最爱YouTube视频 国庆主题曲“奥斯卡打人”全上榜

YouTube12月1日公布新加坡人2022年最爱看的音乐MV类排行榜，国庆主题曲《携手同心向未来》（Stronger Together）突破韩曲包围，打入三甲。在热门视频类方面，年初轰动国际的“Will Smith在奥斯卡颁奖台上出手掌掴主持人Chris Rock”拿下第2。

由本地音乐人里奇蒙（Don Richmond）创作、歌手Taufik陶菲克（Taufik Batisah），《携》号召新加坡人团结起来，更坚强应对疫情过后的考验和挑战。

周杰伦历久不衰，久违6年的作品《最伟大的作品》排名第9，也是十大唯一的华语作品。

韩流依然强大，十大占了4席半，其中3席来自大发威的女团BLACKPINK，分别占据第2（Pink Venom）和第7（Shut Down）。PSY和男团BTS成员SUGA合唱的“That That”排名第5；BIGBANG以“Still Life”拿下十大最后一席。

9月来访的美国流行天王查理普斯（Charlie Puth）一鼓作气，和BTS成员柾国合唱的“Left And Right”跃上第4，另一首独唱的“Light Switch”则排第8。

第1名和第6名都归淡米尔歌曲。