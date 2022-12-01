徐鸣杰得亚洲电视大奖最佳男配角 感谢旺夫老婆和寿星岳母

第27届亚洲电视大奖星期四（12月1日）在菲律宾马尼拉举行第一场颁奖典礼。徐鸣杰凭借《肃战肃绝》的表现，打败台湾剧《孟婆客栈》的施易男、《天下第一招》的许仁杰和《你好，我是谁？》的龙天翔、本地剧《哇到宝》的翟思铭、《我的国土》的Shabir等，获颁最佳男配角奖。他今年也曾以同一部剧获得《红星大奖》最佳男配角奖。

徐鸣杰没到马尼拉出席颁奖典礼。他接受《联合早报》电话访问时说，成绩揭晓时，他跟妻子陈凤玲与岳母吃饭，庆祝岳母的生日，“我们一起看直播，宣布我得奖时，岳母和老婆比我还开心！陈凤玲很旺夫！我也沾了岳母生日的光啊！”他也感谢《肃》监制叶佩娟的信任，“我在《肃》里的戏份非常少，所以可以凭这部戏获奖，真的很感恩，非常非常高兴。”

亚洲电视大奖视后宝座由本地剧“Fearless Heart”的印度籍演员Eswari Gunasagar夺得。她领奖时用英语说：“这个奖项对我来说太重要了！我现在真的在发抖。很感恩可以来到这里，感谢你们颁发这个奖给我。”

视后宝座由本地印度籍演员Eswari Gunasagar夺得。（取自艺人IG）

Eswari Gunasagar打败《我的国土》（This Land is Mine）的林慧玲、《快跑吧，丽娇》的马来西亚演员吴俐璇、港剧《七公主》的林夏薇、港剧《金宵大厦2》的李施嬅等得奖。

视帝由台湾演员郑人硕凭《我是自愿让他杀了我》夺得，这意味着角逐最佳男主角奖的《你的世界我们懂》的“郑天才”许瑞奇和《狮城辣妈》（Lion Mums）第四季的彭耀顺无缘视帝宝座。

郑人硕在台上说：“非常兴奋，责任更重了。非常荣幸跟这么多优秀的演员入围，我只是帮你们‘代领’，我们继续努力下去。我会继续把戏演好！”

周取贤（Sonia Chew）以“Men，Explain”第二季的表现，获颁最佳主持人奖（数码平台）。入围者这个奖项的本地姜包括《SPop艺起唱》的钟坤华、《特别的食物给特别的你——印度篇》的林明伦和《当我们不在一起》的杨君伟。周取贤上台领奖时用英语说：“我真的在发抖，说话是我的工作，但我现在说不出话……谢谢制作团队。”

最佳男主角奖（数码平台）的得主是新传媒马来语剧“Identiti”的Norman Ishak。他击败《都是你啦！》的李国煌、《某一天》的韩星金秀贤、《猎罪图鉴》的中国大陆演员檀健次等得奖。

最佳女主角奖（数码平台）由菲律宾剧“Still”的Gab Pangilinan夺得。代表本地出征的黄嫊方、Vanessa Vanderstraaten、黄怡灵、Rae Saleha和Grace Kalaiselvi无缘这个奖项。

《阿顺有意煮》李铭顺和《古早味侦探3》钟琴未能拿下最佳综艺节目主持人奖，奖项花落菲律宾女艺人Maine Mendoza之手。

亚洲电视大奖第二场颁奖典礼于下星期四（12月8日）在新加坡举行，届时揭晓最佳纪录片、最佳新闻节目、最佳时事节目、最佳喜剧节目等奖项。

第27届亚洲电视大奖得奖名单（部分）

最佳戏剧奖：《解读恶之心的人们》（韩国）

最佳男主角奖：郑人硕／《我是自愿让他杀了我》（台湾）

最佳女主角奖：Eswari Gunasagar／Fearless Heart（新加坡）

最佳男配角奖：徐鸣杰／《肃战肃绝》（新加坡）

最佳女配角奖：Chanikan Tangkabodee／《泰版流星花园》（泰国）

最佳男主角奖（数码平台）：Norman Ishak／“Identiti”（新加坡）

最佳女主角奖（数码平台）：Gab Pangilinan／“Still”（菲律宾）

最佳男配角奖（数码平台）：钟瑾桦／《她很漂亮》（马来西亚）

最佳导演奖：李明佑／《某一天》（韩国）

最佳原创戏剧奖（数码平台）：《皮囊之下》（中国大陆）

最佳原创剧本奖：“Still”（菲律宾）

最佳剧本奖：《风起陇西》（中国大陆）

最佳电视电影奖：《我是自愿让他杀了我》（台湾）