六分钟怒火改变了一生 “明星律师”萧丁明：我做错了

因对三名女职员动粗，被三司斥责他的行为让整个法律界蒙羞，谕令将他除名，也被判入狱四周和罚款1500元，“明星律师”萧丁明坦荡荡地表示，做错事就要认错，然后接受惩罚。

萧丁明2018年4月在两周内对三名女职员动粗，经律师公会检举遭除名，同时监刑与罚款，上个月3日服刑至11月22日出狱，前后19天，星期四（12月1日）早上他作客96.3好FM《早安，好人帮》坦然畅述事件发生后、坐牢和出狱后，自己的人生起伏。

称当时承受的压力很大

萧丁明告诉三位主持人，当初事件发生后，才发现过去给自己太多的压力，导致心里不平衡，情绪容易失控，每晚都失眠，要靠安眠药让自己入眠，那时候自己的心情起伏很大。

“其实开公司的压力很大，当时除了律师所之外，还有经纪公司，在中国和菲律宾也有公司，刚好合伙人又离开，当时承受的压力很大，以致自己心理不平衡而情绪失控。”

回想整个事件，萧丁明说他最大的领悟是：“我们其实比我们自己想像中还坚强”，他也提醒大家如果心里上觉得不开心或抑郁的话，一定要去找心理医生或辅导员谈，“因为如果让内心的情绪日以继夜的累积，是真的会变疯的，因为我6分钟的变疯（对女职员动粗的视频长达6分钟），突然之间改变了整个人生。”

主持人德明问他，是否觉得视频中的他不是原来的他？

萧丁明坦然地说：“是我，因为我做错了，我情绪失控，是我没有去面对自己的情绪，去找人帮忙，我要做老板都是我的责任，我应该控制自己情绪，我做错了，应该受到惩罚。”

明年会拍电影 将与伙伴开经纪公司

萧丁明称他未来要担任法律顾问，并将和马来西亚伙伴合作开最大经纪公司。

出狱后的萧丁明说，他明年会和环球音乐合作开拍电影，同时也会和马来西亚的伙伴合开最大经纪公司及持续办选美活动，他开玩笑说：“希望能和许振荣打对台。”

此外，他也说自己曾执业20多年，虽然不能再当律师，还是可以凭借自己的法律知识，为一些公司当法律顾问。”

牢里听到‘Amazing Grace’痛哭

萧丁明在牢房，真实体验了什么是“面壁思过”。

在访问中，萧丁明坦荡荡分享了自己牢中生活，他坦言当知道自己被判坐牢时，他的心情是接受的，毕竟他知道自己做错了，所以就得接受惩罚。

在牢房的19天，因疫情关系，前面的7天萧丁明是独自被关在牢房，他说：“那段日子想很多，想妈妈、想为什么自己情绪会失控、为什么会发生这样事情......负面的情绪很多，所以我一直祷告，甚至祷告希望能听到‘Amazing Grace’这首歌，结果，隔壁牢房就传来有人吹这首歌曲，我听了马上痛哭。”

萧丁明说，在牢房里最可怕的是面壁，“无论你去到那里，甚至坐电梯，从这个仓到另一个仓，你只能面对墙壁不能看着警官他们。”

不过，19天的狱中生活，让萧丁明感到安慰的是，有名值勤的犯人天天为他送上书籍，“他知道我是律师，就为我派送书籍。”

在第三天，狱警为他送上一台平板电脑，让他能和母亲及姐姐保持联系。“不过一天只能用一个半小时，只能看和回复电邮，但监狱规定一个月内不能回复超过4则电邮，但至少可以收到妈妈姐姐的电邮。”