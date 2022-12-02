李亚萍送两克拉家传钻戒 余祥铨与小12岁女友要结婚了

（台北讯）38岁余祥铨与小12岁女友柔柔交往五年，以李亚萍家传的两克拉钻戒定终身，预计2023年8月以后办婚礼。

台湾媒体报道，李亚萍两个星期前把自己的姥姥所传承下来的两克拉钻戒交给柔柔，希望她跟余祥铨开始筹备结婚。余祥铨说：“蛮高兴的，因为遇到二姐（余苑绮）的事，觉得人生无常，要把握当下，加上之前我和柔柔就有陆续在筹备婚事，于是就决定先订下彼此。”

不过，柔柔觉得这不算求婚，要余祥铨给她一个正式的求婚。余祥铨打算实现柔柔的梦想，在海边求婚。他说：“会在东南亚的海岛求婚，现在工作很忙，打算明年农历过年之后再出国。”

余祥铨的二姐余苑绮今年8月病逝，按习俗，余祥铨跟柔柔要一年后才能登记结婚办婚礼，因此最快也要明年8月后才会办喜事。不过，余祥铨说，之前跟妈妈李亚萍说想要生小孩，她开心赞成，因此他和柔柔没有避孕。他坦言，若婚礼前她“有了就生”，希望生一男一女，并说“我们都年轻，尤其柔柔年龄更小，目前我们先采自然受孕，看情况，再用人工方式。”

李亚萍受访则说：“没有订婚啊，那可能是他们私下在讲的，我都尊重年轻人，比如说他们要去国外办啊什么的我都尊重，但我现在对这个很冷，没办法去想，毕竟绮绮走才几个月，现在我也看不到孙女乐乐，被她爸爸带走了。”