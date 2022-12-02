娱乐吃瓜：一地鸡毛的乱局 大S汪小菲家5道未解谜题

最近汪小菲反悔离婚协议，不想帮前妻大S和新婚丈夫具俊晔支付24万新元的豪宅电费，被大S告上法庭，结果，汪小菲遭当地“法院”强制执行。

汪小菲不服气，通过社媒大战前妻大S，加上母亲张兰、新欢张颖颖参战，一周来不停爆料。关于明星们的生活详情和细节，信息量满满，网民都吃瓜吃得不亦乐乎。一场连环大战日前稍缓了下来，可是当中还有许多没有答案的疑问。原本，具俊晔被汪小菲曝露曾在2018到台湾，质疑他当时已和大S有暧昧关系，但他已经出面否认。不过，zaobao.sg为你顺藤摸瓜，在乱局中理出清楚脉络的同时，发现仍有5个谜题是外界想解却未解的。

1）天价电费和伙食费

大S支出记录。（取自微博）

11月21日，因为被大S起诉未履行离婚协议，累积欠款约22万新元，汪小菲在社媒怒甩汇款记录，称“不想再给这个家付电费了”。

汪小菲晒出的汇款额超过800万新元，除了家用现金、孩子学费、房贷外，电费也是一项不小的支出。其中大S所住豪宅电费一路从每两个月1000新元飞涨到4000新元。有中国网民说，这个数字让人瞠目结舌，想知道有钱人是怎么用电的。

不过，台湾媒体指大S家里有门厅、花园、宴会厅、交谊厅、健身房、韵律瑜珈教室、多媒体视听室、图书室、桌球间、麻将室、飞镖、桌上冰球、钢琴房及空中花园烤肉台等，还有高科技监控系统侦测火灾，再加上2部电梯、公设照明、花木浇灌、冷气等，要分摊的电费相当可观，所以这样的电费，“其实大S算很节省了”。

倒是纪录中出现次数最多的“家用”项目，指的是大S和子女的一日三餐费用。可见大S的伙食费有时会冲破1万新元。有人计算，每天3餐，等于那一周每餐花费接近500新元，有网民就问：“要保持身材的大S，加上两个孩子和具俊晔，到底是吃什么山珍海味？”

2）真假床垫

汪小菲又受不了前妻的新欢谁在自己以前睡过的床垫上，炮轰具俊晔：“换个床垫行吗？”大S马上还击，找来搬家公司，把床垫运到了汪小菲经营的台北酒店门口。床垫又在媒体围观中被分割拆解，让外界感叹“真是比戏剧还戏剧化的戏码”。不料，床垫的品牌又掀起轩然大波。

传闻中的床垫是来自瑞典的一家顶奢床垫品牌，最高售价6位数新元。然而媒体发现送过去的床垫是英国床垫品牌，价值仅4位数新元。大S方回应：“送去的就是大家关心的那张。”那么，到底是大S留下名贵床垫私用，偷龙转凤换回廉价替代品，还是原本的名贵床垫是“吹出来的”？

3）小S和许雅钧的清白

小S不时会深夜开直播哭诉。（视频截图）

汪小菲跟大S的离婚后，怒怼最多最狠的好像不是前妻，而是前小姨子小S。3月，小S在节目中称自己在大S官宣前，已经猜到她跟具俊晔复合，惹得汪小菲暴怒，讽刺她“药吃多了”，让她别欺人太甚。这次隔空开战后，汪小菲的大招也是对着小S连发，骂她踩着大S的人血馒头上位，还爆料称小S跟某舞蹈老师之间关系暧昧，并且曾被丈夫许雅钧抓包，许雅钧更在上海的豪宅，就是小S给他的赔礼。不只这些，他还爆许雅钧在外面有许多女人。

小S夫妇没有回应爆料，有网民说：“以她的性格，如果不是真的，会保持沉默？”小S过往多次深夜直播时哭诉，也让人怀疑是否单纯酒醉才言行脱序？不过，小S冷对指控也可能只是懒得卷入口水战而已。

4）汪小菲母子的叫嚣

汪小菲离婚后随张兰开直播带货。（抖音截图）

汪小菲在国外留学多年，能说英法两种外语，外形高大俊朗，婚后一度是深情富二代的代表。张兰白手创业，刻苦又精明的企业家形象过去也很鲜明。然后，汪小菲离婚后，母子二人的形象也跟着大逆转。

汪小菲在婚姻后期，以及离婚后，频频出现口无遮拦、情绪失控的情况，被一些人形容如“文盲疯癫”形象。不久前他才公开感谢大S带好孩子，转眼就在36小时内狂发20多条微博文章，全方位展现自己内心的崩溃。他的文章多处重复，错字不少，有人认为是真情流露，也有人觉得是冲动鲁莽。张兰直播卖货，完全不掩盖自己利用骂前媳妇来吸客，既有人欣赏她把流量玩得通透，也有人认为是抛开尊严没有下限。唯一可以确定的，是直播间一直往上跳的销售数据。

5）张兰母子和张颖颖的三角关系

张颖颖（右图右）和张兰合照曝光，外界才知道两人早见过面。（取自微博）

张兰、汪小菲母子枪口一致对外，向大S一家机关枪般扫射，但两人之间又有矛盾——汪小菲的新欢张颖颖。

汪小菲和张颖颖被狗仔曝关系暧昧时，两人都矢口否认。后来汪小菲更被影射是婚外出轨，而且对象不止张颖颖一人。曝出的聊天记录，十指紧扣的同框合照，让张颖颖和汪小菲一直被打脸，最近两人先后承认了关系。剩下张兰还没认，明明已见过张颖颖，却还称自己是“被骗去见她”。而且她对准媳妇提一次骂一次，称她是“臭虫”，后来更被儿子揶揄。这个三角关系搞得一团乱麻，直看得外界傻眼。

这几天，汪小菲和大S的隔空战暂时休止，5个疑点都未能理出个头绪。至于从去年底二人离婚便启播的“爱情与家庭伦理长篇连续剧”，是否已到剧终，还是有待下回分解？别忘了，知名狗仔葛斯齐被张兰指他收大S的钱编故事这句话给激怒，已经预告他年底前要爆更多料，大家还是先准备好随时吃瓜的心情吧。