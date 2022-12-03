林俊杰恩师进加护病房换肝 妻吁亲友祷告集气

62岁台湾知名作词人、唱片制作人林秋离，曾当台湾海蝶音乐公司董事长，海蝶发掘了新加坡歌手陈洁仪、阿杜与林俊杰，三人到台湾发展都和他有过师生情，通过合作产生《江南》《天黑》《曹操》《不为谁而作的歌》《第二天堂》《心痛》《逼得太紧》《伤心》等名曲。2日（星期五），林秋离的妻子熊美玲透露老公在加护病房奋战，“请求朋友们一起，为老师祷告”，让许多亲朋好友以及粉丝纷纷涌入社媒打气。

熊美玲在脸书透露，近年林秋离身体状况不太好，常到医院看诊，从八九年起肝脏已出现状况，包括肝硬化、肝癌等症状，近日开刀进行肝脏移植，接受大儿子捐肝。两人的幼子也在手术前发文“希望一切顺利，需要大家一起帮我爸爸跟哥哥集气”。

熊美玲（左）和林秋离结婚恩爱多年。（取自脸书）

著名填词人许常德也转发文章，称林秋离为“无数经典歌词的词神”，作品包括张惠妹的《听海》、蔡依林的《剪爱》等，“他是我入行第一年第一位跟我邀词的制作人，还记得那一天到录音室跟他拿卡带的demo，他亲切到让我感到不可思议，没有给我任何框架，只是一直谢谢我能填词，这一幕在我心里成了标竿，让我知道往后跟新人接触时该有的态度，老师现在在为生命奋斗，我们一起给他集气。”

歌手出身的熊美玲，也是知名作曲人，夫妻俩携手创作的经典有张清芳的《我还年轻》、黄莺莺的《哭砂》刘德华的《谢谢你的爱》、芝麻与龙眼的《动不动就说爱我》等，都曾流行一时。近年林秋离出入医院，她也陪在身边照顾，夫妻俩感情深厚。