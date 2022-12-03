被爆暧昧黄鸿升生前女友 柯震东“流鼻血”回应

31岁柯震东日前被媒体爆出，疑似暧昧32岁主持人兼啦啦队女神峮峮，两人日前同进柯震东好友家后皆消失无踪，引发联想。峮峮也是黄鸿升生前的女友。不过两人都未回应此事。

【更新】柯震东3日稍早时候出席品牌粉丝见面会，被媒体问到这件事时，答说两人只是认识十几年的朋友，更斩钉截铁说，因为太熟，完全没有发展成情侣的可能性。

他坦言自己确实想谈恋爱，也想结婚，以前设定自己28岁结婚，现在就是要看什么时候有结婚的冲动，更说不排除未来会闪婚。

和峮峮“一起消失”惹猜疑

据台媒日前报道，柯震东当天与好友聚会，峮峮也出现，但过往未曾见两人有交集。聚会后整群人一起到某人住家，稍晚其他友人陆续离开，却一直没再看到柯震东与峮峮的身影，两人都消失无踪，遂引起媒体揣测。

双方经纪人事后回应，说两人是认识很久的朋友，属于正常聚会。柯震东则不改好玩本性，稍后在社媒放出一段以特效滤镜应用制成的“流鼻血”生动画面，粉丝乍看以为他受伤了，有点惊呆。

不过两天后，王子（邱胜翊）开直播与粉丝庆祝出道16年时，柯震东和峮峮竟意外同时现身在演员杨铭威家中，让王子及一起直播的谢依霖都忍不住惊呼出声。王子更忍不住笑问：“他们现在是可以同框的吗？”杨铭威笑说：“还是我现在马上下线，就留（给大家）一团问号。”

柯震东在旁闻言大笑，始终没有透露为何三人会处在同一个空间，不过王子留下一句“你们的新戏加油”，祝福杨铭威及柯震东合演的新剧《乩身》拍摄顺利。