“大S家电费为什么那么高？” 张兰S妈直接开战了

【更新】针对张兰“想跟孙子视讯却收律师信”的说词，大S经纪人廖玮琪回应台湾壹萍新闻网：“我方没发存证信函，请张兰女士别再每天说谎、造谣了！许多事不说明不代表没有证据，只是不想随之起舞，扰乱社会秩序，但请张兰女士不要再消费前媳妇，蹭流量也该有个限度。”

她认为：“张兰女士每天在直播中捏造不实的故事，接连抹黑、扭曲事实，已严重伤害到艺人形象，甚至煽动观看她直播的观众用恶劣至极的言语霸凌徐家老小，连未成年少女也不放过，其他家人到底哪里得罪张兰女士了？要不请张兰女士也好好解释一下逃漏税跟国籍的事情？”

廖玮琪突然提逃漏税，不知是否掌握什么内情，不过之前据说有网民扒出张兰的国籍，从百度百科上从中国换成了圣基茨和尼维斯（Saint Kitts and Nevis）。这是一个人口不到6万、位于中美洲的小岛国。

廖玮琪说：“做人要有底线，况且她（张兰）在直播中秀出未成年孩童的照片，早已违反《儿福法》，任何人都可以检举，不需要我们出马。”

张兰：大S将其他家人的电表迁到自家电表下

汪小菲与妈妈张兰日前开战前妻大S（徐熙媛）一家，两家子的纷争才稍稍平息，想不到张兰又在直播带货时开炮，爆料大S家的电费居高不下的原因，是大S将其他家人的电表迁到大S家的电表下。

张兰还指S妈过去是“坐台的”，徐家不让汪小菲进家门，让张兰无法看孙子，气得怒呛“太猖狂了”。

汪小菲近日因前妻大S透过法院追讨22万新元生活费，在微博暴走全面开战，对于要帮大S与新老公具俊晔付电费，他相当不爽，还晒出付费明细，其中他最在意的是电费。

S妈：夏天热，小孩暑假在家，冷气开着

对此，S妈接受台媒访问时，没好气地说：“她说的话能听，狗屎都能吃了。我小时候曾在餐馆打工，不是坐台，而且我18岁认识徐伯伯（老公），19岁结婚，20岁生大女儿，我是要坐什么台，她太抬举我了。”

张兰爆料S家其他家人将电表迁到大S家的电表下，才造成大S家的电费高达4位数新元，S妈澄清：“台湾夏天这么热，电费是2个月计算一次，小孩暑假2个月都待在家，冷气开着，电费难免高。而且我家跟熙媛家是不同的地址，我家电费怎么可能一起计算在熙媛家的电表之下 ，她（张兰）不是说他们家是豪门吗？怎么还会说这个？”

S家和汪家因电费和生活费引发多日连环大战，闹成一地鸡毛，当中还有许多没有答案的疑问。现在针对电费之谜，更是针锋相对。

张兰：要和孙子视讯通话却收律师函

针对张兰在直播中说，最让她寒心的，就是她太想孙子，要和孙子视讯通话，却收到S家的2封律师函。S妈否认说：“我们不会不让她视讯看小孩，她有手机，爱怎么打就怎么打。她这样一直抹黑、污蔑我们，一直来捣乱，合理吗？”

关于律师函，S妈说她没有跟女儿住在一起，不知道是怎么回事，所以不回应。

张兰边开直播边骂S家，冲高带货业绩。之前大S家的床垫惹出一连串风波 ，张兰就卖床垫， 紧蹭前媳妇的新闻热度。S妈无奈地说：“我只能祝她（张兰）发大财，我是文明人，不是野蛮人，她骂人的话，请她自己回收。”

2日（星期五），受不了汪小菲抹黑大S在2018年婚内出轨，和自己有暧昧，具俊晔才出手晒旧照澄清。