甄子丹《乔峰传》弃大银幕转线上播

（香港讯）传斥资2.2亿港币（约3818万新元），“宇宙最强”甄子丹呕心沥血新作《天龙八部之乔峰传》将在网络播映，观众只需花费区区几元港币（约几角钱新元）即可在线上观赏。

《天龙八部之乔峰传》是甄子丹花尽心思的新作，从前期到后期制作都跟到足，据悉，《天》被列为明年的贺岁片，并将于中国农历新年期间推出，不过，星期五（12月2日）香港媒体报道，届时电影将不在戏院上映，而改在网络播放，成为了近年迅速崛起而盛行的“网络大电影”（简称网大），颇叫人感到意外。

甄子丹对《天》十分重视，开拍前曾对女主角“阿紫”人选公开表示坚拒“人工美女”，希望找到有演技、气质清纯的女演员，更不排除海选新人，结果“阿紫”一角落在香港金像奖影后刘雅瑟手上，而“阿朱”则由陈钰琪饰演。

步《倚天屠龙记》系列后尘

《天龙八部之乔峰传》步《倚天屠龙记》系列后尘，成为网络大电影。

当甄子丹将参与《天龙八部之乔峰传》的拍摄消息经报道后，让不少观众期待，而今却传将成为“网大”，步有份兼职《天》的王晶去年另外两部作品、林峰、古天乐主演的《倚天屠龙记之九阳神功》和《倚天屠龙记之圣火雄风》后尘，放弃戏院院线，改而选择在网络播放。

针对《天》将成为“网大”，香港媒体致电给也是该片监制的王晶求证，王晶回复迟些时候才发表，至于甄子丹方面则至截稿前未有回复。

不少大制作 票房疲弱

中国票房疲弱，发行费贵，电影监制唯有改选网络播放。

根据港媒体报道，近年来不少大制作在中国戏院上映，票房差强人意，如甄子丹的另一作品《搜救》投资2亿港币（约3471万新元），口碑虽不俗，但票房未如预期，只收得2200万港币（约381万新元）。

反观，“网大”的覆盖面比戏院多。再加上不少网络平台会在佳节期间推出迎新会员优惠，区区几元就能观赏，对片商和观众绝对是“双赢”的策略，像视帝王浩信于中国就拍了好几部有口碑有收视的网大，而近日元彪的《棺山古墓》于各大视频平台推出，反应十分不俗，上架半个月，收益达到2090万港币（约362万新元），有指该片成本只是330万港币（约57万新元），可谓赚到笑！