相隔26年再与龚慈恩合作 黎耀祥《轻·功》动作戏亲上阵

“三届视帝”黎耀祥卖命演出对撼世界杯足球赛抢收视。

黎耀祥自2017年开始减产，一年一部，旨在贵精不贵多，而近年他也将工作重心转移到中国，但成绩一般，至今在内地尚未有代表作。

去年，黎耀祥在中国工作了10个月，今年初才回巢香港无线电视（TVB）拍摄新剧《轻·功》，伙拍时隔26年再度结荧幕情缘的龚慈恩，及一众年轻演员朱敏瀚、朱晨丽、郑俊弘等飙戏。

剧集以电影幕后行业为背景，讲述一班电影圈幕后人员的故事，大卖温情及世代矛盾，剧中也夹杂时装及古装的场面。

值得一提的是，58岁的黎耀祥在剧中有大量的动作戏，虽然步入中年，向来工作态度专业认真的他有多个场面都亲自上阵。根据香港媒体报道，其中一场在香港龙鼓滩的外景戏，黎耀祥需要一跃而上站在凉亭的石柱围栏上眺望，由于周围有一大片树林，剧组预计有一定的危险性，因此安排了替身及武术指导到场助阵，可是，黎耀祥坚持亲自上阵。

其实，这也非黎耀祥首次为剧集亲自上阵，早在前年和去年的《杀手》和《拳王》，他就为剧中的角色用足半年的时间狂上健身室操肌，节食减肥，甚至接受泰拳训练，终于在两个月内锻炼出钢条身形。

近日直播卖货露疲态

尽管如此，近日黎耀祥在某平台直播卖货时，数个小时的直播中，让网友看到他脸上露出疲态，纷纷留言说，希望他好好珍惜身体，并说专业的人做专业的事情，希望黎耀祥光拍剧就好了。

下周首播 硬碰世杯赛

《轻·功》下周一（12月5日）首播，适逢世界杯足球赛进入16强赛事，虽然剧集的播映时间与球赛时间没有冲突，黎耀祥向来也是收视保证，但四年一度的世界杯必吸引不少观众收看，届时，观众是否会为了凌晨看球赛，选择在晚间时段养精蓄锐，因此而影响该剧的收视？

“三届视帝”黎耀祥搏命的演出能否对撼世界杯？值得令人拭目以待。

明年《万千星辉颁奖礼》 剧集未播先入围

剧集未播，即被提名入围明年1月8日举行的《万千星辉颁奖典礼》多个奖项。

《轻·功》将在下周一接替陈展鹏和唐诗咏主演的《超能使者》，但月前TVB公布了将在明年1月8日举行的《万千星辉颁奖典礼》提名入围名单，让人感到意外的是，此剧尚未播映，连预告片都尚未推出，《轻·功》竟然有份提名入围角逐多个大奖，令不少网友质疑该颁奖典礼的入围标准。

《轻·功》，12月5日起，周一至五晚上9时30分于翡翠台（星和娱乐838频道及新电信电视511频道）播出，也可在Hub戏剧首选（星和娱乐860频道）、Go Select及TVBAnywhere+应用观看。