两母战完儿女对决 大S“嫁入豪门真是稳赔” 遭汪火速还击

张兰连日来不停在直播中攻击大S一家，包括小S夫妇、徐妈妈、具俊晔。具俊晔2日（星期五）出手回击，捍卫大S清白。3日稍早，S妈接力解释，推翻张兰的说词，傍晚大S压轴出手，一口气公开自己贷款买房的纪录，和汪小菲的亲笔借据，狠狠撕破豪门假面。

大S原先坚持夫妻离婚不出恶言，但张兰母子持续攻击。张兰为了直播卖酸辣粉吸引流量，故意叫卖绿茶、卤蛋、兔头、床垫、软饭各种带暗喻的东西，影射大S不忠在先，极尽羞辱之能事。稍早前，她更指大S把家人的电表迁到自己名下，才导致电费高达4位数新元，并加码爆料S妈过去是“坐台的”，甚至自行公开孙儿照片。

张兰的“人身攻击”，导致家人受辱，相信是大S决定挺身而出的原因。大S在社媒出示银行往来的纪录，当中金额高达1000万新元。她发文：“2套房皆为本人贷款购置，爱新觉罗汪挑好，我买单。心疼声嘶力竭买酸辣粉的被儿坑。”她没有具体写下姓名，但可以理解意思是并未靠汪小菲付房贷，怀疑张兰是被儿子的单方面说法蒙在鼓里。

大S公开自己贷款买房的纪录，和汪小菲的亲笔借据。（取自艺人Instagram、脸书）

大S称前夫“爱新觉罗汪”

爱新觉罗汪”是网络酸民揶揄汪小菲自称是满清皇族后代的说法，大S连前夫的姓名都不愿提，直接挪用酸民帮他取的绰号。她公开的汪小菲亲笔借据，可见汪小菲白纸黑字写道：“本人汪小菲向徐熙媛一共借款2600万元，2000万用于酒店投资，600万用来周转律师费。于2018年底全部还清，特立此据。”

大S说，汪小菲至今只还了500万元台币（22万新元），感叹：“嫁入豪门真是稳赔，现在祖宗十八代都被毁谤，无语。难怪软饭卖的驾轻就熟。”

若非张兰一再叫嚣，大S大概不打算公开这些证据。

汪小菲怒呛大S。（取自微博）

汪小菲呛：“你不配当我孩子的母亲”

大S公开借据打脸后，汪小菲火速回击。他在社媒发文呛声：“徐熙媛，我本来对你还保留孩子母亲的这个身份，你今天睁眼说瞎话，你根本就不配当我孩子的母亲。”

汪小菲解释，大S之所以贷款，因为“咱们买的那个房子时，我在台湾都没有账户！我卖了画，都汇到你永丰银行！首付交了两个多亿，后来酒店有了账户，就从酒店付的房贷。当时酒店开业差点儿资金，从大陆汇不来钱！你以为汇款那么容易吗？我让你帮我度过一下，当时又买房酒店又在装修同时进行。你让我写的借条，我什么时候，给你给家那么多东西，我让你写过任何东西？”

“离婚的时候你自己说的这个钱不用还了，因为4亿那个房子给你了。但是离婚后你又出尔反尔。我同意给你，我换不出那么多外汇，所以卖了一幅画价值500万台币，我就先还了你500万，剩余的后续慢慢还完。当时律师都在，大家都能作证！你要脸吗？等会儿会把这些资料一一公开！”