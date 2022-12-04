娱记质疑“安宰贤外遇证据”真实性 具惠善怒告诽谤却输了

韩国前娱乐记者李镇浩星期三（11月30日）在YouTube频道直播时透露了被具惠善起诉的判决结果，也间接证实了“安宰贤外遇”一说的真实性有待商榷。

38岁的“韩版杉菜”具惠善（Koo Hye-sun）与小3岁的安宰贤（Ahn Jae-hyun）因合拍韩剧《吸血鬼医生》（Blood）燃爱火，两人密恋1年认爱后2016年火速公布结婚喜讯，2020年7月经过近1年的协议正式离婚。

去年5月，韩网论坛出现一篇据悉是演员“A某”写的陈述书，其中提到A某在2018年12月电视剧《爱上变身情人》制作期间，于某餐厅目睹安宰贤与一名女性亲密接触，“拉着手去了其他房间”，还在凌晨杀青宴结束时看到安宰贤与该女性前往其他房间。

李镇浩怀疑陈述书的真实性。（互联网）

由于该陈述书不具签名、盖章等，因此被李镇浩质疑其真实性。而具惠善方面则表示，陈述书虽然不知如何被外流，但与具惠善持有的原本内容一致，是演员A某为了身为朋友兼同事的具惠善，艰难地出面替她作证写了这份陈述书。具惠善方还状告李镇浩涉及名誉毁损。不过李镇浩主张，曾向演员A某确认过，但A某表示：“没有这件事。”

另外，李镇浩的律师更质疑陈述书被外流的经过不单纯，讽刺道：“只有具惠善本人有原本的陈述书，难道会有人偷偷进入具惠善的家，打开具惠善的电脑，复制并上传该陈述书文件，这是可能发生的事情吗？”

检方也表示，很难判断李镇浩上传的影片内容具诽谤目的，而且李镇浩确实有向A某确认是否曾制作陈述书的事实，时隔1年6个月对李镇浩的名誉损害嫌疑予以无嫌疑处分。

对此，具惠善透过代表律师表示，此案的核心证据“女演员陈述书”是2020年4月8日被撰写的，而具惠善确实持有该证据的正本。由于检方予以李镇浩不起诉处分，导致现在网民怀疑具惠善在说谎，她不甘被质疑，因此决定声请再议。