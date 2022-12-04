许绍雄爱女明年12月结婚 新港各席开20桌

“欢喜哥”许绍雄爱女许惠菁明年12月注册结婚，新港两地摆40桌喜宴！

许绍雄妻子龙嬿而星期六（12月3日）傍晚接受《新明日报》访问，证实喜讯：“明年12月会在香港注册兼摆酒，之后1月（2024年）回新加坡再摆喜酒！”喜事将跨年！

她透露新港两地各摆20桌酒席，合共40桌，宾客名单仍在拟定中。

“欢喜哥”圈内人脉很广，爱女婚礼预计花费多少？

龙嬿而表示没有算过，应该用就用，“最重要是他们（女儿与女婿）开心，人生大事嘛，一切中庸之道吧。”

问起“欢喜哥”，龙嬿而透露他有两个综艺节目、两部电影与一部新剧，目前正在杭州进行拍摄：“他绝不会轻言退休，有点寄托，反而对身体好！”

首上大陆综艺 “欢喜哥”讲华语

人在杭州的“欢喜哥”许绍雄回记者电话，受访时透露刚录制完中国大陆综艺节目《无限超越班》。

《无限超越班》是浙江卫视港剧情怀真人秀，是由浙江卫视、优酷视频、TVB共同出品的演员专业艺训励志真人秀节目。

许绍雄在《无》里就是以港剧《使徒行者》里的经典人物“欢喜哥”形象登场，与演员对戏，他受访笑说“压力很大，因为我必须说华语！”

演绎“欢喜哥”，许绍雄一入镜就“上身”了。

这是许绍雄首次受邀录制大陆综艺节目，他笑说“录制《无》时必须一气呵成，没得NG，也是另一种挑战。”据悉节目将于本月10日播出。

他今天飞往青岛录制《大湾仔的夜》节目，合作者一票是同声同气“大湾仔”港星，包括陈小春、张智霖、谢天华、吴卓羲等等，疫情稍为松绑，许绍雄就开始飞来飞去，明年初飞槟城拍摄新电影《销战》，他在大陆还有另一部电视剧待开拍，只是碍于疫情延后了。

制狮城美食推介到港 爱女获赞

许惠菁为生意疲于奔命，制作别出心裁狮城美食推介到香港，获得不少香港艺人赞叹，这些艺人食客包括黄子华、米雪、佘诗曼、韩玛利、杜燕歌、江若琳、黄智贤等等。

由于反应非常好，她已与各商场洽谈合作，继续在香港推介狮城风味美食。

龙嬿而说：“女儿真的很努力，她之前完全未曾受过餐饮业训练，最近她还上了法国蓝带（Cordon Bleu）一个短期课程，为自己增值。”