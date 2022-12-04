朴叙俊、V被爆人在墨西哥 网疯传将录制罗PD新综艺《瑞镇家》

韩星朴叙俊（Park Seo-joon）与好友V（金泰亨）近日被目击现身墨西哥，引来不少网民猜测他们是为了录制罗PD的新综艺节目《瑞镇家》而合体。

从网民上载的视频中可看到，朴叙俊与V从一家充满异国风情装潢的店面走出，两人都穿着短袖打扮休闲，走在前方的朴叙俊不忘回头看一下V，一前一后地离开，接着又在店家门口徘徊。两位巨星突然现身墨西哥，立即引起粉丝热烈讨论。

罗映锡PD最近在筹备的新节目《瑞镇家》尽管没有固定班底尹汝贞（Youn Yuh-jung）加盟，但阵容依旧坚强。以李瑞镇（Lee Seo-jin）为首，朴叙俊、崔宇植（Choi Woo-shik）及郑有美（Jung Yu-mi）都有望参与。

日前节目组曾证实《瑞镇家》将在12月初进入拍摄期，并由李瑞镇接下大厨的重责大任。他们当时相中最完美的地点是墨西哥，但罗PD格外低调，并未证实该项消息，仅回应：“碍于韩流热潮的关系，可能会聚集太多人潮，无法事前告知录影选定的地点。”如今朴叙俊、V突然出现在墨西哥，消息很快就在互联网上传开了。

朴叙俊、V、崔宇植3人都是“Wooga Family”成员，之前曾在节目《IN THE SOOP：友情旅行》合体录制节目，若这次V加入拍摄，势必将掀起各界的期待。