参演《小贩之王》 菲艺人陈锦顺如愿走向国际

本地导演孙立人12月2日下午在菲律宾马尼拉召开新片《小贩之王》记者会。菲律宾偶像演员陈锦顺（Kimson Tan）将在片中饰演小贩。他在接受《联合早报》电访时透露：“我2022年8月时飞到新加坡与导演见面，对新加坡的印象很好，因为环境很好。”并说本地美食让他留下印象，“我去纽顿小贩中心吃了炒饭和蚝煎，很好吃，食物也处理得很干净。”

孙立人（左二）在马尼拉举行《小贩之王》记者会。（SNG Productions提供）

陈锦顺：角色像为我而写

《小》刻画一名单亲妈妈从香港回到本地，继承母亲在小贩中心的摊位，生意越做越旺，香港大财团要收购，单亲妈妈才惊觉对方竟然是自己的花花公子前夫。陈锦顺饰演美食小贩刘金孙，他冲动、直率，说话不经大脑，常常得罪人。他觉得爷爷给自己取的名字“金孙”极度老土，因此自己改为Kimson。他和单亲妈妈的漂亮女儿晨贝是欢喜冤家。

谈到金孙与他本人性格有什么不同的地方，陈锦顺说接到剧本看到上面有爷爷与孙子的关系，就觉得与金孙差不多一样，“我与爷爷的感情也很好，我从小到大与爷爷奶奶一起住，所以角色好像是为我而写的。”

入行两年都演电视剧

陈锦顺说自己加入演艺圈有两年了，一直希望有机会去国际发展，他说：“这个机会来了，孙立人在新加坡也享有百万票房导演的美誉，我不可以错过这个机会，我也想让全世界知道菲律宾的艺人也可以到国际发展。”

影片由孙立人的公司SNG Productions投资与制作，预计2023年3月至4月在本地拍摄。是陈锦顺第一次参与菲律宾以外的电影制作，他说：“这次与孙立人导演合作，我希望能学到一些拍电影的技术，因为这也是我第一次拍电影，我在菲律宾拍的都是连续剧。我也想透过《小贩之王》向新加坡艺人学习，逐步交流。”