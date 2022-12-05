林青霞与白先勇对谈 自认不是作家也非大明星

（台北讯）资深女神最近喜事不断，先是出了第四本书《青霞小品》，获香港大学颁发荣誉博士，过68岁生日，12月4日在台北出席新书发表会，又与文学家白先勇及主持人蔡诗萍对谈。

林青霞以一身灰色西装洋装搭配红色高跟鞋优雅现身。距离上次在台北公开面对读者已经八年，她一出场便掀起全场轰动。对于书名坚持用“小品”的原因，她解释自己很早就底定，“希望大家开开心心看这本书，有小幽默，开自己玩笑，讲讲生活体验。”

林青霞曾问白先勇该如何写作？对方要她把心里话写出来，林青霞便说：“我只会写心里的话，看的书也不多。”不过白先勇赞扬她：“散文我觉得贵在于‘真’，我念的青霞文章有个感觉，最重要真善美，讲心里话。文章看得出青霞是个善良的人，‘真因为善所以美’。”林青霞反应很快地回：“那白老师也很美啰。”整场互动满满，就连导演朱延平、前总统夫人周美青也是座上宾。

主持人蔡诗萍问到新书是要用作家的身份还是大明星来看林青霞，她谦虚地说：“我不是作家，也不是大明星，我只是写作的人，现在我只能承认这个。”白先勇则赞说：“你是我们的国宝，不是每个人都能当明星。”

问及是否会想尝试写电影剧本，林青霞说：“有人找我写的话，我可以试试学习一下。”但写小说得再考虑，“可能要多向白老师和琼瑶姐请教。”她分享自己曾看过白先勇受访的影片，被问到为什么文笔那么好，白先勇仅说因为“同情”，就连好莱坞明星Meryl Streep（梅莉史翠普）被问到为什么演技优秀的原因，答案也和同理心有关，让林青霞有醍醐灌顶的感受，她甚至为此写了一篇文章，“我也会站在我大女儿的立场想，所以我们的感情比真正的母女还好。”

林青霞也提到香港中文大学教授好友金圣华督促她不停写作，也介绍她认识很多文学作家。林青霞将写作比喻成“修行”，因为自身很喜欢观察人物、充满好奇心，且大部分写作时间都在半夜，因为已经习惯晚睡晚起，有灵感、有切入点才会动笔，碰到瓶颈也不会着急，她幽默地笑说：“我就看书和朋友聊天，反正也没人催稿。”