历史、灵异、拍戏趣事、武术、读剧 欧锦棠频道节目五花八门

乜乜棠水铺 The Stephen Au Show

可在YouTube观看

59岁的香港资深艺人欧锦棠入行超过30年，早期有看港剧的观众对他不会感到陌生，他曾是亚视和无线旗下艺人，代表作包括亚视剧《我来自潮州》、无线处境剧《同事三分亲》《毕打自己人》等。2021年1月，欧锦棠进军YouTube开设个人频道“乜乜棠水铺”（The Stephen Au Show），主要拍视频分享香港有趣的历史和风貌和地标、灵异经验、细说奇案、拍戏趣事和武术等，作为功夫影星李小龙的超级粉丝，里头也有一些欧锦棠谈偶像的视频。

欧锦棠曾到湾仔、上环和珍宝原址等香港不同地方拍视频，并通过这些视频讲述香港的故事。（互联网）

欧锦棠的个人频道成立不到一年，订阅人数就超过10万，去年获YouTube颁发十万订阅银奖牌，至今订阅人数达15万4000，频道去年底还推出了会员专区。根据简介，“乜乜棠水铺”每周四会上传新内容，至今推出超过160个视频，内容可说是应有尽有，包括“香港历史棠”“龙爷系列”“武打系列”“棠水时间”等，另有影评、灵异系列、艺人专访等，视频均附上中文字幕，全部视频总计点击量超过1570万次。

欧锦棠曾分享开设频道的心路历程。他说，几年前已有人找他合作经营频道，但当时他不感兴趣，所以没有行动。直到2020年，有几个年轻人再次提议他开设频道，“我说实在不知有什么好做的！他们说反正这个年头大家没有什么事做，疫情期间大家都在家里，你就做一些想做的事啰。”

当下欧锦棠觉得当是帮助年轻人，也当自己活动脑筋，于是用实验性、玩的心情成立“乜乜棠水铺”，希望能为观众带来欢乐，跟大家共渡时艰。

他直言，最初不知道应该拍什么样的内容，有人提议他做自己最熟悉的事，于是欧锦棠和制作团队一起创作，五花八门的节目推陈出新，发展出几个节目系列。

当中，欧锦棠推出“读剧会”系列视频，概念类似于天空小说，他在没有任何服饰、道具、布景和灯光或走位之下，一人念完剧本，而做这个尝试选择的第一个剧本，是他曾于2014年演出的舞台剧《宫本武藏》，原剧改编自日本已故著名小说家吉川英治的同名著作。欧锦棠说，希望观众纯粹以读剧会的角度欣赏，每集读一场戏，共10集。

侧看李小龙 制止偶像“被神化”

本身是习武之人的欧锦棠拍了几个视频追溯李小龙的过去，分享关于偶像的点滴。

2022年7月，他接受《文化者》网站访问时说，近来从网络世界观察大众如何看待李小龙，发现主要分为三大类别：第一种人觉得李小龙被神化；第二种人则相反，他们沉浸于李小龙电影多年，坚信李小龙的地位，认为他虽然不是神，却有远超于普通人的力量；第三种则是中间派，正在摸索阶段，并且从网络世界找到相关资讯，然而当中资料有真有假。

他坦言，现在扮演的角色是制止李小龙“被神化”，想将他还原为一个有七情六慾，既面对成功也会面对失败的凡人，“从侧面看李小龙奋斗的过程，这一点比电影更实在，因为电影始终是虚构，而那些经历却是真的。”

忆拍火戏和元华险被“蒸熟”

欧锦棠入行至今曾在亚视《烈火雄风》、无线《烈火雄心II》及港台《火速救兵IV》三度饰演消防员。

有一集节目，他分享昔日拍剧饰演消防员的辛酸史。忆起拍《烈火雄心II》时，有一次与元华必须冲过火堆，他说，专业消防员的衣服足以撑几分钟，但由于二人没有相关经验，于是只将水淋在身上就冲进去，岂料衣服上的水因高温变成蒸气。欧锦棠说：“我们两个冲过去之后大叫，即刻脱掉装备……时间再长一点我们就真的（蒸）熟了。”

另一次，欧锦棠拍摄气爆的场面，他吸取之前的经验，谨慎地穿上消防衣，“我们的面罩里一定有头套，而且是戴到颈项部位的，必须包得密实。因为有气爆的地方，一旦有空气就会被烧到，有同事漏出缝隙，导致颈项被烧伤。”

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