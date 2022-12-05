来新庆结婚两周年 袁伟豪和张宝儿“生儿育女”顺其自然

结婚两周年，袁伟豪和张宝儿来新庆祝，什么时候当爸妈？袁伟豪：有计划，但顺其自然。

袁伟豪和张宝儿于2020年11月24日签字结婚，恰巧遇上疫情，两人至今没有出国度蜜月。袁伟豪上个星期到马尼拉出席《亚洲电视大奖》当颁奖嘉宾，与妻顺道飞来新加坡补度蜜月兼庆祝结婚两周年纪念。夫妻俩星期一（12月5日）早上到报业中心作客UFM100.3的早班节目《早班Gao Gao》，之后也接受《新明日报》访问，畅谈了两人近况。

袁伟豪和张宝儿结婚两年，透露近两年计划“做人”，问起生儿育女，袁伟豪笑说：“是有这个计划，不过还是得顺其自然。”

张宝儿在年初曾梦见自己生了个双胞胎，似乎已有当妈妈的心理准备。说到这个梦境，张宝儿透露，或许是疫情的关系，看到身边的朋友在疫情前生下小孩，小孩渐渐长大，增添了生活情趣，于是就想象若自己也有小孩，生活节奏或许会很不一样。

不过，她还是和袁伟豪一样，希望一切顺其自然。

至于夫妻俩希望生几个小孩？两人都回答两个，袁伟豪说：“这样会有个伴。”

袁伟豪最近和陈豪合作主持一个关于咖啡的资讯节目，袁伟豪说有请教陈豪一些为人夫和为人父的秘诀：“他说，当有了小孩，你就会很自然地把生命所有的东西交给他，无论身边发生什么事情，看到他们都会忘得一干二净。”

荧幕里始终酷酷的的袁伟豪，原来也是个型男厨师，平常喜欢在厨房做面包、比萨和菠萝包等。他不但喜欢吃，也爱钻研一些烹饪过程的技巧，他还自豪地说自己制作的比萨可以开店卖，张宝儿也给予高评价。

袁伟豪也向《新明日报》记者透露，未来或许有开店的计划。