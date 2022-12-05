掷逾百万元樟宜买公寓 陈之财和向云：天天开车看海吃早餐

追寻昔日当兵足迹，陈之财、向云一家子花逾百万元在樟宜一带置业买公寓！

正在樟宜新家忙着装修的陈之财受访时告诉《新明日报》：“樟宜虽离市区偏远，但去机场很近，该地段也勾起我昔日当兵点点滴滴的回忆，最近忙装修布置，可以每天开车到樟宜海边吃早餐、看看海，希望也激起创作灵感……”

向云则在马林百列旧家为物件进行“断舍离”，她受访时嚷说真是“大工程”，要“清掉”超过一半的物件，头很大！

旧家进行装修

再添购物业，缘起于老房子要进行修整。

“十七八年了，水槽开始蛀、冷气的水管也有点漏水，旧家失修，必须重新装修了，原本想着房子修修补补都需要时间，可能就搬出去住一阵子。”向云坦言。

由于疫情来袭，本地房价正处于最低潮时期，适合进场，经房产经纪建议，陈家转念，决定投资逾百万元买樟宜一带的公寓。

向云补充：“也因为疫情严峻，当时房子还未建成，我们一家子拿着地图‘看’房子。你知道，这与人到现场看房子的感觉是很不一样的。”置业看地图？确实很考眼光。

樟宜公寓刚建好，陈家上个月才拿到新家钥匙，为督工，之财已入住公寓一星期，他形容自己是“除虫大使”：“可能公寓很新，兴建前曾是工地，难免有虫蚁，像蚊子、苍蝇、蟑螂、老鼠等，我负责消灭它们。”

尽管添购物业，但旧家不会脱手，仍会整修。问起装修费用，之财透露：“儿子（陈熙）给了一个很有挑战性的建议，将装修费目标订在1万元以下。”

节省是美德，这样一来，添购家具时就会再三考虑，究竟实不实用、应该买才买，便不会把钱浪费在无谓的开销上。之财也说：“他（陈熙）买了一个榆木长桌，摆在阳台，可以让一家人在那里吃喝谈天，我觉得很好！”