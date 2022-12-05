“双J”合体！林俊杰桃园开唱周杰伦惊喜现身

本地歌手林俊杰（JJ）星期日（4日）在台湾桃园国际棒球场举办第2场“JJ20世界巡回演唱会”，继首场邀请告五人助阵后，惊喜请来天王周杰伦，“双J”合体嗨翻现场粉丝。

当JJ演唱《可惜没如果》到一半时，全场突然掀起疯狂欢呼，周董突然跃升台上，与JJ一左一右与全场大合唱。周董提到之前来新加坡录《周游记》时受到林妈妈照顾，当下眼神搜寻台下向林妈妈问好，更为林妈妈哼了台语歌《双人枕头》当作林妈妈限定礼物。

睽违演唱会舞台3年的周董，也将带着《嘉年华》演唱会回归。他在“JJ20”演唱会上表示：“要好好感受一下（舞台）！”随即带领全场粉丝一起说唱：“快使用双节棍，哼哼哈兮！”

JJ和周杰伦私交甚笃，借着演唱会向好友喊话：“有件事我实在有点在意耶，那就是这些年，你都没有找我合唱。我们私底下不是满常唱的吗？我听到有一首对唱歌好适合我！”这时周董装傻，唱起《千里之外》，还打趣问JJ：“那是要取代小哥吗？”让JJ狂说不敢不敢，周董又发功：“那是跟阿妹合唱的《不该》吗？”周董还笑说：“你跟我合唱要扮女装啊？”让全场笑声连连。

JJ直接出招坐到钢琴前弹奏，逗趣弹出《屋顶》前奏让周董接唱：“在屋顶和我爱的人。”JJ又说：“不是这首啦！”周董故作惊讶：“蛤，不是这首歌吗？”JJ接着弹奏《说好不哭》，原来他是“嫉妒”周杰伦和阿信合作《说好不哭》。两大歌王随后深情演唱，间奏时周董更问：“下次是不是要找阿信一起来唱？”JJ笑说：“今天你先啊，下次再三人一起！”引来全场尖叫声。