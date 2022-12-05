姜丹尼尔明年2月11日狮城开唱

“DANITY”（粉丝昵称）们，快记下这个日期：2023年2月11日，因为姜丹尼尔要来新加坡开演唱会了！

时隔3年多，韩国人气偶像姜丹尼尔（Kang Daniel）这次将“FIRST PARADE”巡演带到新加坡室内体育馆，这也是他首次以个人之姿在新加坡开唱。

届时，粉丝们除了可以现场感受姜丹尼尔的舞台魅力，还有机会看到“Nirvana”新歌舞台。

姜丹尼尔2017年在韩国选秀节目“Produce101”第二季以最终票选第一名加入限定男团Wanna One。2019年7月，他正式以SOLO歌手身份出道，今年5月更推出了首张专辑“The Story”。8月在首尔开启巡演后，他也陆续在日本、菲律宾、泰国等地开唱。

姜丹尼尔上次来新是2019年，在新加坡室内体育馆举办粉丝见面会。（龙国雄摄）

姜丹尼尔这次会以哪种面貌登场？演唱会门票将在12月9日（星期五）早上10时，在网上（https://ticketmaster.sg/）发售。票价分为308元、258元、198元、168元及128元（不包含4元手续费）。

值得一提的是，为配合12月10日姜丹尼尔的生日，于12月9和10日购买演唱会门票的粉丝将有机会赢取偶像的签名照、T恤及保温瓶。

另外，演唱会也少不了粉丝福利。幸运粉丝有机会与姜丹尼尔拍大合照、获得他亲笔签名海报、近距离和偶像说再见等。详细的购票福利可至主办单位Unusual娱乐的社媒查询。

姜丹尼尔 Kang Daniel “FIRST PARADE”新加坡演唱会

日期：2021年2月11日（星期六）

时间：晚上7时

地点：新加坡室内体育馆（Singapore Indoor Stadium）

票价：$308、$258、$198、$168及$128（未含$4手续费）

购票链接：https://ticketmaster.sg/