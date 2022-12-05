美国乐团Fiji Blue来新开唱 逗趣分享他听到的“新加坡声音”

来自美国洛杉矶的乐团“Fiji Blue”11月底来新举办演唱会，为粉丝唱走日常生活的疲惫！

Fiji Blue主唱兼吉他手Trevor Dering与制作人Valentin Fritz都是伯克利音乐学院（Berklee College of Music）的校友，两人念书时在一个派对上相识，进而组成Fiji Blue这个团体。他们的音乐风格偏独立音乐（Indie）及节奏布鲁斯（R&B），甚至创作出新的音乐类型“Sad Boy Chill House”。

“伤心难过都是人之常情，人生一定会有起有落，所以感到悲伤也没有关系。” Trevor想要透过音乐传达每个人在经历感情时那独一无二的感受，“失恋虽然是很令人悲伤的事，在那一刹那也一定会感到无比悲伤。但，总有一天一定会没事。”

Fiji Blue是如何写出动人且能够引起他人共鸣的歌曲？zaobao.sg趁主唱Trevor来新时与他进行访问。访问过程中Trevor以淡定又风趣的方式，与记者分享了Fiji Blue的创作过程及他来狮城开唱的经历。

自在环境能激发创意

有缘组成双人团体，Fiji Blue成员之间的相处是否和谐？

Trevor坦言两人偶尔会因为不同的观点而发生小争议，但Valentin总能理解并尊重Trevor的意见。尽管他们在音乐制作上有着不少共同点，但能让Fiji Blue的音乐显得更为独特的原因，或许正是因为两人的差异。Trevor举例，Valentin喜欢舞曲及偏R&B的节奏，但他自己却比较擅长用吉他谱出伤感的曲调。如此的碰撞下，产生出专属Fiji Blue的火花。

Trevor擅长用吉他谱出伤感的曲调。（取自乐团推特）

谈及创作的灵感来源，这位主唱兼吉他手说，他过往所经历过的离别、人生点滴，以及到不同地方开唱的经验等，都对他创作有所帮助。

Trevor也分享自己是个很容易受环境影响的人，并提议有志成为音乐家的人，要懂得寻找能够让自己舒服的地方。“即使是一间又狭窄又黑暗的房间，但在那样的环境下能够激发你的创作灵感，那那个地方便是适合你创作的地方。”

对Trevor而言最舒服的地方在哪？他表示，虽然自己家中的工作室挺不错的，但不同环境下写出来的歌会不一样，所以他还在寻找那个真正能够让自己感到最自在的地方。

属于他的“新加坡声音” —— “轮盘吃着我所有的钱”

狮城的表演上，Fiji Blue为本地粉丝献上多首受欢迎的歌曲，包括“Day by Day”“I Should've Told You”“Space Makes Me Sad”“Up Down”等，Trevor还特别演唱了偶像John Mayer的经典歌曲“Slow Dancing in a Burning Room"。

安可环节Fiji Blue更是宠粉，演唱了未发行的新曲“New Love”及人气歌曲“Outside”。新加坡粉丝们也不吝啬向偶像展现他们的热情，现场尖叫声刺穿耳膜，随着音乐的节奏摇摆，陶醉在Fiji Blue的音乐中。

对于本地粉丝的热情，Trevor除了满怀感激，更讶异自己在房间里写的歌曲竟能打动那么多的人。虽没有多余的时间探索本地景点，但Trevor还是抽空到滨海湾金沙酒店顶楼欣赏新加坡独特的风景。幽默的他还跟记者开玩笑说，他印象中属于新加坡独特的声音是 —— “轮盘吃着我所有的钱”的声音。玩笑之余，他希望下次来开场之际，能花更多的时间去聆听专属于这个美丽城市独有的声音。

巡演后，忙碌的Trevor打趣说要“睡上一个月的觉”，并会在明年开始制作Fiji Blue的出道专辑。