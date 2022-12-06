41岁港星袁伟豪和31岁张宝儿于2020年11月24日签字结婚，恰巧遇上疫情，一直没有机会度蜜月，袁伟豪与张宝儿上周四（12月1日）到马尼拉出席“第27届亚洲电视大奖”当颁奖嘉宾，亚洲电视大奖第二场颁奖礼本周四（8日）在本地举行，袁伟豪夫妻也在上周末飞来新加坡补度蜜月，兼庆祝结婚两周年纪念，两人昨天（5日）接受本地媒体访问，畅谈近况。
袁伟豪、张宝儿结婚两年 来新加坡补度蜜月
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41岁港星袁伟豪和31岁张宝儿于2020年11月24日签字结婚，恰巧遇上疫情，一直没有机会度蜜月，袁伟豪与张宝儿上周四（12月1日）到马尼拉出席“第27届亚洲电视大奖”当颁奖嘉宾，亚洲电视大奖第二场颁奖礼本周四（8日）在本地举行，袁伟豪夫妻也在上周末飞来新加坡补度蜜月，兼庆祝结婚两周年纪念，两人昨天（5日）接受本地媒体访问，畅谈近况。
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