《烟熏到了眼睛》获奖 曾诗梅、王伟良比导演紧张

第33届新加坡国际电影节11月24日至12月4日举行。12月4日下午揭晓“银幕大奖”成绩，本地新锐导演李昌荣的《烟熏到了眼睛》获得东南亚短片竞赛的“最佳新加坡短片奖”。李昌荣接受《联合早报》访问时说：“曾诗梅与王伟良比我还紧张。”

《烟》团队包括艺人曾诗梅、王伟良与李昌荣一起出席颁奖典礼，李昌荣说：“王伟良对我说，比他做歌台还要紧张。他说这是有意义的作品，曾诗梅也很重视《烟熏到了眼睛》，说是她今年突出的作品。我听了很欣慰。”