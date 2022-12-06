《医生不是神》感情戏又闷又长

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我同意观众613的说法，《医生不是神》情爱戏确实太多也拖太长，但是这部本地剧还不至于是今年最烂的戏剧。《医生不是神》还没有播出前，参演的“才华新秀”曾晓晴曾说每集都会介绍各种病症，我本来非常期待。可惜的是，随着心脏科医生周亦诗与脑科医生老公王敬国、“瘟神”温博安各自发展后，就没有肺癌、卵巢癌、十二指肠或其他的大手术了。一到四德帮或其他人的感情戏，我就感觉非常沉闷！