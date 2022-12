共三集的纪录片《最后捍卫者》(The Last Defenders)记录了东南亚森林的美丽与哀愁。

《最后》系列包括《菲律宾的最后捍卫者》(The Last Defenders Of The Philippines)、《印度尼西亚的最后捍卫者》(The Last Defenders Of Indonesia)与《泰国的最后捍卫者》(The Last Defenders Of Thailand),由以新加坡和伦敦为基地的获奖制作公司Peddling Pictures制作,揭露在菲律宾、印尼和泰国的森林捍卫者勇敢的斗争情况与观点。