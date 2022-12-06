宋仲基《财阀家》打败《禹英禑》 剧播一半已登年度收视冠军

（综合讯）韩国男神宋仲基（Song Joong-ki）主演的《财阀家的小儿子》播出仅8集，就正式登上韩国“2022年电视剧排行”冠军宝座，首周连播3集便突破10%大关，全剧才播出一半，第8集就飙至全国19.449％、首都圈21.766％的好成绩，超越《非常律师禹英禑》的17.534%。《财阀家》能否刷新JTBC电视台过往收视冠军《夫妻的世界》完结篇的全国28.371％、首都圈31.669％纪录，颇受外界关注。

宋仲基在剧中为了复仇不惜与大财团对抗。（ViuTV 提供）

《财阀家的小儿子》收视亮眼除了因为是宋仲基、李星民（Lee Sung Min）两大演技派坐镇之外，剧情中的大财团和人物都可在现实世界中找到原型，也影射不少韩国近代史上的大事件，引起观众的共鸣。

最新剧情中，宋仲基姑丈当上首尔市长并推动数位媒体城开发计画，就被挖出是以现实中两位市长高建、李明博的事迹为原型，另外“顺洋家”长孙媳欲借娘家报社资源成立的数位频道，是以有线台JTBC为原型，宋仲基父亲打算以影视娱乐产业为基础成立的电视频道，原型则是tvN。

剧情进展方面，李星民与宋仲基爷孙俩摊牌以后，力阻宋仲基打击家族事业的计划，但因长男和长孙连连出纰漏，加上他健康亮红灯，宋仲基在此时又与李星民宿敌“大营集团”联手，逼得李正视家业继承问题。

李星民宋仲基再演复仇剧 李圣旻同场飚演技在长孙结婚当晚抛出“放弃长子继承原则”的重大宣布，随后开始将顺洋旗下各事业重新分配给子女进行洗牌，使得顺洋家继承之争开战。