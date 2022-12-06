影后Kirstie Alley癌逝 旧爱John Travolta悼灵魂伴侣

（综合讯）以《干杯》（Cheers）和《维罗妮卡的衣橱》( Veronica's Closet）等经典喜剧知名的艾美奖影后Kirstie Alley因癌症离世，享寿71岁。她的孩子在新加坡时间星期二（6日）于推特发布此消息，透露母亲的癌症是最近才发现的，遗憾母亲最终不敌病魔离开。

Kirstie Alley的孩子在她的推特以黑底白字写下“很遗憾地告诉大家，我们美丽、敬爱的母亲在与癌症抗战后去世了”，并透露她是在家人陪同下离开人世，而她生前以强大的力量抵抗病情，“与她在银幕上的形象一样，她是一位非常了不起的母亲和祖母。”

Kirstie Alley于1982年《星舰迷航记II：星战大怒吼》（Star Trek II: The Wrath of Khan）开始了她的电影生涯，随后她又出演了喜剧片《盲目约会》（Blind Date）和1985的迷你剧《南方和北方》（North and South）。她在1991年凭着《干杯》拿下艾美奖影后，来到人生事业高峰，第二次获得艾美奖是1994 年的电视电影《大卫的母亲》（David’s Mother），她在片中扮演一名患有自闭症的青少年的母亲。

她癌逝的消息曝光后，演艺圈内众多明星纷纷哀悼，曾和Kirstie Alley有过一段情的知名演员John Travolta发文写下：“Kirstie是和我有过最特别关系的人，我爱你Kirstie，我知道我们会再见面的。”Kirstie Alley曾说过若John Travolta没有结婚，她肯定会嫁给他，两人交情深厚，视彼此为灵魂伴侣。