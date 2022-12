影后Kirstie Alley癌逝 旧爱John Travolta悼灵魂伴侣

(综合讯)以《干杯》(Cheers)和《维罗妮卡的衣橱》( Veronica's Closet)等经典喜剧知名的艾美奖影后Kirstie Alley因癌症离世,享寿71岁。她的孩子在新加坡时间星期二(6日)于推特发布此消息,透露母亲的癌症是最近才发现的,遗憾母亲最终不敌病魔离开。

Kirstie Alley的孩子在她的推特以黑底白字写下“很遗憾地告诉大家,我们美丽、敬爱的母亲在与癌症抗战后去世了”,并透露她是在家人陪同下离开人世,而她生前以强大的力量抵抗病情,“与她在银幕上的形象一样,她是一位非常了不起的母亲和祖母。”

Kirstie Alley于1982年《星舰迷航记II:星战大怒吼》(Star Trek II: The Wrath of Khan)开始了她的电影生涯,随后她又出演了喜剧片《盲目约会》(Blind Date)和1985的迷你剧《南方和北方》(North and South)。她在1991年凭着《干杯》拿下艾美奖影后,来到人生事业高峰,第二次获得艾美奖是1994 年的电视电影《大卫的母亲》(David’s Mother),她在片中扮演一名患有自闭症的青少年的母亲。

她癌逝的消息曝光后,演艺圈内众多明星纷纷哀悼,曾和Kirstie Alley有过一段情的知名演员John Travolta发文写下:“Kirstie是和我有过最特别关系的人,我爱你Kirstie,我知道我们会再见面的。”Kirstie Alley曾说过若John Travolta没有结婚,她肯定会嫁给他,两人交情深厚,视彼此为灵魂伴侣。