入行10年终于当主角 徐鸣杰却说“没熬出头”

本地艺人徐鸣杰入行10年不负努力，终于拿到主角剧本，携手包勋评和陈楚寰一同主演新剧《家人之间》，不过徐鸣杰却说自己还“没有熬出头”。

徐鸣杰最近刚获得《亚洲电视大奖》“最佳男配角”奖项，这部剧可以说是他获奖后接下的第一部戏，他的表现如何想必更受瞩目。

日前徐鸣杰接受《新明日报》访问，记者问他终于当上主角，是否有“熬出头”的感觉？

不想骄傲自满

“其实身为演员是需要一直熬的，就像汤一样，熬的越久越浓稠，如果觉得自己‘熬出头’了，那就是走下坡的预兆，因为你开始骄傲自满了。”

曾压抑感受

剧中徐鸣杰饰演的“陈正果”因从小被父亲抛弃，长大后变得自卑又敏感，习惯压抑自己的感受。剧外徐鸣杰说，自己在认识陈凤玲以前，也会压抑自己的感受，对亲近的人总是报喜不报忧。

“当时就会过得比较忧郁、沉默寡言，其实真的很不好，不过现在不管好或不好我都要和凤玲分享，这是我们的一个协议。”

徐鸣杰认为健康的婚姻不该有隐瞒，如今的他现在小到就算买双球鞋的事都想和老婆分享。

首演开朗角色 宋怡霏叹“挺难的”

同在剧中的还有宋怡霏，她在剧中饰演包勋评、徐鸣杰和陈楚寰三人的继母“卓可香”。值得一提的是宋怡霏在剧中却不受喜欢，还总是遭到子女恶言相向。即使如此，“卓可香”还是努力当家庭的调和剂。

宋怡霏说，自己是第一次接到这类活泼可爱的角色，与自己的个性截然不同。“私底下我其实是个敏感、严肃的人，并不会那么活泼开朗，所以我演‘可香’还挺困难的。”

接着宋怡霏告诉记者，自己还总是因为脸太“凶”，被人误会在生气，“所以我常常刻意地笑，不想让人以为我不高兴。”

记者问她是否因为“太凶”而错过一些机会？宋怡霏回答“应该是有的，别人看我这么‘凶’，可能都不敢和我接触。”宋怡霏希望两个女儿都可以比自己开朗爱笑：“我当然希望她们活泼一点！比如我的小女儿就很爱笑，小宝宝的笑容真的可以把人融化，不过我的大女儿就和我有点像了。”