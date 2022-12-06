离巢10年签约拍英语剧 王昱清“登六”最后冲刺

离巢逾10年重出江湖，签约新传媒两年成为合约艺人，王昱清笑说：“‘六张’的人最后一次冲刺！”

王昱清星期一（12月5日）晚上受访时，向《新明日报》证实与新传媒签约当合约艺人，他签的不是8频道，而是5频道合约，一签两年。

内心挣扎 女友鼓励

昱清1982年入行至1995年离开电视台，2000年首次重回娘家，当时签8频道，两年后又离开，不在电视台这些年，昱清经营不少生意、卖过男性内在美、经营保健食品、卖保险，在远离市区的实里达蓄水池上段的Mandai Executive Golf Course出资六位数打造甘榜风情咖啡屋，后来又在惹兰苏丹一带开分行，本月中旬开张，餐饮业做得有声有色，为何仍愿意受“捆绑”当合约艺人？

“因为我很喜欢演戏！”昱清今年接拍长达484集的《阳光总在风雨后》（Sunny Side Up），是长寿剧男主角之一，受邀签下一纸合约，他觉得机会难逢，就动笔签了，合约直至明年年底期满。

“其实一开始内心有挣扎，拍英语剧，我可以吗？公主（女友昵称）给我壮胆，她说‘怕什么，敢敢去’，给了我勇气与信心，到了我这个年纪（61岁），也是最后一次冲刺了，结果一切顺利，真要谢谢她，如果不是她，我未必敢接戏，也未必会签约。”

“做人真的应该接受挑战，如果不敢往前走，不会知道自己可以去到哪里。”

签约除了热爱演戏、待遇不错，还有一个原因：“拍摄5频道剧集，若期间受邀拍其他剧，只须给三个月通知，就能另做安排，有商有量，伸缩性很强。”

昱清喜欢这样的工作环境，拍“Sunny Side Up”当上药材店老板的Towkay Heng，日拍夜拍，与剧中搭档的关系已仿如“一家子”。

“我上个月底二度中冠病，原本要带团去柬埔寨，检测见到‘两条线’就飞不了，剧里的‘家人’一知道纷纷来问候我，让我感觉很温暖。”

与前妻演戏没疙瘩

昱清虽有过几段婚史，分开后与前任都能客客气气，问起汪小菲与大S关系撕裂，他叹：“曾经那么甜蜜、相爱，才会走进婚姻的殿堂，即使一天分开，再见仍是朋友，无须口出恶言。”

他认为婚姻对错说不准，一段关系既然已成为“过去式”，何须计较那么多？“像我能跟王裕香（前妻）一起演戏，就因为内心没疙瘩。”

若太过在意，什么话都说得出来，“这不只让人看笑话，也会让人觉得娱乐圈怎么那样乱？对孩子的身心发展也不好。”

过往打戏来真的 没怨恨武指

昱清最近上权怡凤主持的《权听你说》清谈节目，提到以前拍戏点滴，摄影师对演员没有礼貌、武术指导拍打戏居然来真的。

有感自己在节目中未把话说清楚，昱清通过《新明日报》补充：“其实整件事回头再看，正因为这些工作人员都求好心切，要求严格，那时的艺人经过这样的‘洗礼’，学习什么叫演员道德，激励自己要做得更好，如果没有以前的辛苦、就不会有今天拍戏的舒服，就好比说武指拍戏来真的，就让我们学习怎么借力、即时训练肢体语言的灵活性，并非坏事。”

昱清强调提起过往拍戏的种种，并无怨恨：“我们现在还是很好的朋友，聚会时有说有笑，工作时都在求好，大家都知道，不会积怨，更不会把不开心的事放在心上。”