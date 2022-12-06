囚禁一年低调出庭 安以轩老公遭求偿1亿

（综合讯）41岁女星安以轩嫁德晋集团老板陈荣炼5年，育有一对儿女，但今年农历年前陈荣炼被控犯罪集团，在许可地方内不法经营赌博、诈骗、清洗黑钱等83项罪，遭羁押近1年。案件5日正式开庭，9名被告中仅陈荣炼一人到场，但他全程保持沉默，不作自辩。

据《澳门日报》报道，开庭当天陈荣炼身穿黑色西装，戴着口罩低调出庭，其余8名被告均缺席审讯，部分人士仍然在逃。陈荣炼在庭上表示不想回答问题，仅透过律师向法庭申请纸笔记录，当天法庭开放43个旁听席，上午几乎坐满，但不见安以轩身影。

陈荣炼被控利用德晋贵宾会在六大博企内以较高码佣吸引赌客“赌底面”，即将“台面”赌注在“台底”以倍数加大，码佣也加大2倍，为防避博监局监督和检查，集团会提交虚假财务报表。在2014年4月至2020年2月，总转码数约349亿元澳门币（约59亿新元），至少赚取约15亿元澳门币（约2.5亿新元）的不法利益，导致澳门特区损失5亿7000多万港元（约1亿新元）博彩税收。

检察院请求判处被告陈荣炼、陈锦志、王佩琼、廖永亨、张秀碧及李达泉被告以连带责任方式向澳门特区支付5亿7000多万港元；永利、澳娱综合、威尼斯人，以及美高梅亦提出380多万至4800多万元澳门币（约64万至810万新元）的民事索偿。

陈荣炼被控1项黑社会竞合犯罪集团罪、赌底面涉及39项“在许可地方内不法经营赌博罪”、33项相当巨额诈骗罪、8项相当巨额诈骗罪未遂、1项不法经营赌博罪、1项有加重情节的清洗黑钱罪，审讯12月12日继续。