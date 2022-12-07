娱乐吃瓜：命运多舛女团KARA时隔7年合体 具荷拉不缺席

2022根本是韩国二代女团的回归年！

继少女时代、2NE1合体后，传奇女团KARA也带着新专辑，时隔7年半重新回到舞台。MAMA舞台上的她们魅力依旧，游刃有余边唱边跳，仿佛时间不曾带走什么。

但熟悉她们的“Kamilia”（粉丝名称）绝对知道组合的命运有多坎坷，而这份重聚又有多么得来不易。

组合成员多次变动

KARA是韩国DSP媒体于2007年推出的女团，凭借多首经典夯曲如“Step”“Honey”“Mister”“Lupin”在二代女团中站稳脚步。她们也是首个在东京巨蛋举办单独演唱会的韩流女团。

组合最初只有4人，出道隔年成员金成熙因学业退出，具荷拉（Goo Hara）及姜知英（Kang Ji-young）加入后成为大众所熟知的KARA阵容。2014年，妮可（Nicole Jung）及知英相继退出后，许龄智（Heo Young-ji）在同一年通过节目“KARA PROJECT”成为新的替补成员。

KARA历经多次成员更迭，其中最被人广为熟知的阵容由（左起）朴奎利、韩昇延、具荷拉、郑妮可及姜知英组成。（互联网）

尽管KARA自2016年起就暂停活动，但并未对外宣布解散。2019年11月，具荷拉被警方发现在家中身亡，得年28岁。荷拉的离世令成员及粉丝们都心痛不已，而组合的合体似乎也随之成为粉丝们不敢说出口的心愿。

打破隔阂 努力走向彼此

今年9月，成员们无预警晒出同框照。（取自成员Instagram）

今年9月，成员们无预警在社媒上晒出同框照庆祝KARA成军15年，令各界惊喜不已。她们之后如约而至，亮相MAMA颁奖典礼，并带着专辑“Move Again”回归。

值得一提的是，较早退出团体的妮可及知英，与最后加入的龄智首次破天荒打破不同“世代”的隔阂，携手回归。龄智在节目《IU 的Palette》中坦言，与妮可、知英“很不熟”，拍摄团体纪念照是她们第二次见面。为了拍摄出有亲密感的团体照，她们当时还喝了香槟，借着微醺快速地拉近了彼此的距离。

KARA的“旧忙内”知英（左）及“新忙内”龄智。（取自成员Instagram）

不仅如此，知英还担心原先自己的“忙内”（团体中最年轻的成员）地位不保，提前与龄智商量好，一起成为组合的“忙内”。从没想过不同“世代”的团员能合体，还相处得如此融洽，让不少粉丝感到欣慰不已。

将逝去团员放在心上

各奔东西后再聚首，或许她也是其中一个重要契机。

KARA成员们鲜少在镜头前提及离世3年多的具荷拉，但显然成员们并没有忘记她，只是各自用不同的方式怀念她。

新歌“When I Move”MV中除了出镜的5位成员，靠近镜头这一侧还摆放着第6套餐具，杯中也斟了酒。MV最后一幕更是出现6支麦克风，细节令粉丝们感动不已。（互联网）

在《人气歌谣》音乐节目录制结束后，KARA为等候她们已久的粉丝临时办了一个小型的见面会，昇延对粉丝吐露真心，忍不住大哭：“真的真的很想念荷拉，没想过会再站上舞台，但想着荷拉也会与我们同在时，就决定要一起回来。”一席话听了令粉丝们非常心疼。

KARA的“忙内”们也在具荷拉忌日那天去探望她。有粉丝去追悼具荷拉时发现姜知英及许龄智所留下的纸条，上面写着：“姐姐再见，我会再来的，我爱你！”、“想姐姐了！我会再来的！‘Move Again’一起度过吧！”。

粉丝发现成员带着新专辑探望具荷拉。（互联网）

其实，早在忌日的2周前，知英就曾到荷拉2013年发布的IG贴文留言。那张照片是她们一起用耳机时拍下的合照，荷拉当时写道：“努力地跑过来了，对吧知英？我们成为更帅气的大人吧，不要改变现在的心。”知英多年后回顾并留言：“姐姐，我今天特别想你。我……不知道做得对不对，虽然不太懂，但正努力成为帅气模样。马上拿着帅气的礼物去见你，我爱你。”

克服体能上的不足

KARA这次回归上遍各大人气综艺节目，其中包括《认识的哥哥》。（取自节目脸书）

回归秀大获好评，这股“KARA”旋风看似不费吹灰之力，实际上成员们为此付出了许多。

除了妮可持续有发布新作品外，其他成员已鲜少有唱跳表演。7年的空白期让许久没有长时间训练的她们吃尽苦头，大叹体力大不如前。34岁的昇延在《认哥》里自嘲，自己在练习新歌3天后，就进医院治疗了，还略带委屈地说：“我们又不是活动结束后就不活了，是要一直用这个膝盖生活的，不能妥协（舞蹈动作）一些吗……”她也爆料同龄成员奎利下楼梯时边喊“啊”边下去的。

嘴上说着困难，KARA仍全力以赴。在回归的视频下，有不少网民留言说他们“看哭了”。这些歌曲是青春、是回忆，也是一路走过的时光。正因为粉丝们知道她们这些年来的不易，这次的相聚更显珍贵。